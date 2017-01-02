أفوبي يتوه بين الولاء لبلاده وبورنموث

وأكد اتحاد كرة القدم في الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين نبأ انسحاب اللاعب من التشكيلة المبدئية التي تضم 31 لاعباً والتي بدأت تجمعها في ياوندي بالكاميرون استعداداً لانطلاق البطولة القارية.

وقال جيرار ديسيريه انجينجوا المسؤول الإعلامي بالاتحاد المحلي: "لن يشارك أفوبي في البطولة" وذلك دون أن يوضح الأسباب.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنّ أفوبي أبلغ فلوران إيبينجي مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية أنّه يتمنى ترسيخ أقدامه في التشكيلة الأساسية لبورنموث عقب تسجيله خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 3- صفر سوانسي سيتي يوم السبت الماضي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً لموقع ناديه على الإنترنت عقب الفوز الذي تحقق عشية العام الجديد: "أظهر المدرب إيمانه بقدراتي بالدفع بي أساسياً وأردت أن أرد له الجميل بتسجيل هدف، لذا فأنا سعيد".

وسجل أفوبي هدفين في آخر ثلاث مباريات شارك فيها بصفة أساسية مع بورنموث لكن قد يتم منعه من اللعب لناديه خلال فترة كأس الأمم التي ستستمر لثلاثة أسابيع بدءاً من 14 يناير المقبل إذا ما تقدم اتحاد الكونغو الديمقراطية بشكوى للاتحاد الدولي (الفيفا).