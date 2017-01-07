أسود التيرينغا: روح الراحل ميتسو ستكون حاضرة بالغابون

دون أدنى مبالغة عاشت كرة القدم السنغالية أوجها رفقة الراحل برونو ميتسو الذي نجح في صناعة أفضل منتخب سنغالي ،منتخب قدم كرة جميلة ورسم أجمل اللوحات الكروية في كأس العالم الذي إحتظنته كوريا الجنوبين واليابان مناصفة نسخة ٢٠٠٢.

والحقيقة أن مشاركة أسود الترينغا في هذا المونديال ستبقى في ذاكرة كرة القدم الدولية لأن السينغال وقفت الند للند أمام فرق من العيار الثقيل ،ففي المباراة الإفتتاحية لمونديال اليابان وكوريا واجه أصدقاء الذاهية الحاج ضيوف منتخب الديكة ،المنتخب الفرنسي الذي كان بطلا للعالم نسخة ١٩٩٨ ،وبالتالي كان مرشحا للفوز في هذا اللقاء ،لكن وبفضل الحنكة التكتيكية للراحل ميتسو نجح منتخب السنغال في تحقيق فوز تاريخي بهدف يتيم ،حيث توغل المهاجم الخطير الحاج ضيوف ليمرر كرة على طبق لباب ديوب د٣٠ الذي أودعها الشباك الفرنسية.

تألق رفاق الحاج ضيوف كان لافتا ولم تتوقف المغامرة إلا في ربع النهائي أمام تركيا التي نجحت في توقيع هذف الخلاص في الأشواط الإضافية عن طريق إيلان مانسيز،وبالتالي غادرت السنغال مرفوعة الرأس المونديال باصمة على مشاركة أكثر من رائعة.

في أمم إفريقيا بالغابون يبدو أن منتخب السنغال سيكون صعب المراس بالنظر لتشكيلته المتكاملة ،خاصة وأن المدرب المحلي أليو سيسي نجح في تكوين منتخب منسجم في كل الخطوط ،يكفينا فقط إستحضار الأسماء المناداة عليها لنكتشف قيمتها الكروية.

فمن ليفربول نجد ساديو ماني ،ومن سانتتيان نجمين هما هنري سافيت والشيخ مبنغي دليل قاطع على أن مدرب أسود الترينغا يعد العدة للبصم على مونديال إفريقي أكثر من رائع.

إذن وبوجوه جديدة ستدخل السنغال منافسة الكان بالغابون مستحضرة ذكريات نجومها الكبار كالحاج ضيوف ،لكن دون إغفال تلك البصمة التي تركها المدرب الفرنسي الراحل ميتسو،بصمة لازال مونديال اليابان يحتفظ بذكرياتها إلى الأبد.

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