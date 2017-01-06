أمرابط يترك مكانه للقادوري في تشكيلة المغرب

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المدرب الفرنسي هيرفيه رينار استدعى القادوري (27 عاماً)، وذلك "بعد تأكد طبيب المنتخب الوطني من إصابة نورالدين أمرابط".

وأشار إلى أنّ أمرابط التحق الخميس بمعكسر المنتخب المغربي في مدينة العين الإماراتية، والمقام استعداداً لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير.

وخضع أمرابط لفحوص طبية أظهرت أصابته "بالتواء حاد على مستوى الكاحل (...) وسيحل مكانه عمر القادوري".

ويدافع القادوري عن ألوان نابولي منذ 2012 وأعير لتورينو بين 2013 و2015، علماً أنه بدأ مشواره الاحترافي في بلجيكا مع أندرلخت (2007-2008) قبل الانتقال لبريشيا الإيطالي (2008-2012).

وأصيب أمرابط (29 عاماً) في كاحله خلال مباراة واتفورد وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنكليزي الممتاز، في اليوم الأول من 2017.

ويغيب عن المنتخب لاعبين بارزين بسبب الإصابة، لاسيما يونس بلهندة (نيس الفرنسي) وأسامة طنان (سانت إتيان الفرنسي).

ويلعب المغرب في النهائيات القارية ضمن مجموعة الثالثة إلى جانب كوت ديفوار بطلة 2015 وتوغو والكونغو الديموقراطية.

وفي مشاركته الأخيرة في نسخة 2013، تعادل المغرب، حامل لقب 1976، في مبارياته الثلاث وخرج من الدور الأول.

وكان المغرب أول المتأهلين إلى النهائيات من الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين بإشراف رينار، ثم فاز وتعادل في المباراتين الأخيرتين.