نهائي كأس ألمانيا: مواجهة بايرن ميونيخ وفرانكفورت في بث مباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت - بث مباشر

- فرصة لبايرن: الكولومبي جيمس رودريغرز ينفذ ركلة حرة نحو توماس مولر الذي سدد الكرة بكتفه عوض راسه.

الهدف الاول لفراكنفورت: بعد 11 دقيقة من اللعب نال فرانكفورت من مرمى بايرن ميونيخ عبر الكرواتي أنتي ريبيتش.

- فرصة خطيرة لبايرن: البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينفذ ركلة حرة مباشرة والكرة تلفظها عارضة مرمى اينتراخت فرانكفورت لتحرمه من افتتاح النتيجة.

- الحكم فيليكس تسفايير يعطي اشارة انطلاق تالمباراة النهائية بين بيارن موينيخ وفرانكفورت.

- على الملعب الأولمبي ببرلين تنطلق بعد قليل مواجهة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا.

تشكيلة بايرن ميونيخ

تشيكلة أينتراخت فرانكفورت

يبدو بايرن مرشحا فوق العادة لإحراز اللقب، خصوصاً بعد فوزه الكبير على فرانكفورت 4-1 في الدوري في نهاية نيسان/أبريل، وفشل خصمه بالفوز عليه منذ عام 2010.

مباراة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت اليوم في نهائي كأس ألمانيا انطلاقاً من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة وبتعليق الزميل علي محمد علي وحصرياً على beIN SPORTS HD5.

كما تتركز الأنظار على مدرب فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش الذي يخوض معه مباراته الأخيرة، قبل انتقاله لتدريب بايرن خلفاً لهاينكس، علماً أنّ كوفاتش حمل ألوان بايرن سابقاً كلاعب وأحرز معه الثنائية في 2003.

وعاد هاينكس عن اعتزاله لتولي الإشراف على بايرن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في مهمة انقاذية بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي على خلفية تراجع النتائج، فقاده الى احراز لقب البوندسليغا مرة سادسة تواليا والـ 28 في تاريخه، بيد أنّ قطاره توقف في نصف دوري أبطال أوروبا أمام محطة ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، ليفشل في تكرار ثلاثية 2013 التاريخية التي حققها مع هاينكس.

وقال الأخير (73 عاماً): "نريد تقديم اداء جيد من أجل الجماهير، وصناعة فصل جديد"، موجها تحذيرا لخلفه قائلا "هذه وظيفة تتطلب عملاً مكثفاً على مدار الساعة. أن تكون مدربا لبايرن فرصة رائعة، لكن أيضاً التزام كبير".

وسعى بايرن قبل تعيين كوفاتش لإقناع هاينكس بالبقاء. الا ان المخضرم الذي يحمل رقما قياسيا بالفوز في 1037 مباراة ضمن الدوري المحلي، أكد رفضه الفكرة، وقال "على بايرن الا يسأل مجددا عندما ابلغ الثمانين.. لن أعاني اعراض الانسحاب او الملل، لدي الكثير من الهوايات".

وقال هاينكس انه يتطلع لمشاهدة كرة القدم كمشجع مع زوجته ايريس وكلبه كاندو في منزله العائلي في شفالمتال بالقرب من مونشنغلادباخ "هذا ما يجعلني سعيدا، لذا يسهل علي ترك الوظيفة".



هدية أخيرة؟

وبلغ بايرن النهائي بفوز كاسح على باير ليفركوزن 6-2، بثلاثية لمهاجمه توماس مولر وثنائية لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليخوض النهائي الـ22 في تاريخه المتوج بـ18 لقبا حتى الآن (رقمان قياسيان في الفئتين).

وسيكون الفوز بمثابة الهدية لهاينكس في مباراته الأخيرة مع النادي الأحب الى قلبه. ويأمل بايرن في ثنائية جديدة بعد أعوام 1969 و1986 و2000 و2003 و2005 و2006 و2008 و2010 و2013 و2014 و2016.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه الخميس "اذا اردنا توديع مدربنا، علينا القيام بذلك مع الثنائية".

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم بايرن توماس مولر لمعاناته من التهاب معوي. وغاب مولر عن تمارين الخميس، بينما شارك الجناح الهولندي ارين روبن العائد من اصابة عضلية بفخذه، والظهير الدولي يوشوا كيميش بتمارين منفردة.

وقال روبن: "سأسافر الى برلين، لكن مشاركتي من عدمها لا تزال مفتوحة".



وداع كوفاتش وأسئلة نوير

وعلى غرار بايرن، يودع فرانكفورت مدربه كوفاتش ليستقبل النمساوي أدي هوتر (48 عاما) الذي قاد يونغ بويز الى لقب بطولة سويسرا هذا الموسم للمرة الاولى منذ 32 عاما.

ويخوض بايرن النهائي الخامس في سبع سنوات، فيما يريد فرانكفورت تعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام بوروسيا دورتموند 2-1.

وتوج فرانكفورت 4 مرات بلقب الكأس آخرها في 1988. والتقى الفريقان في نهائي 2006 عندما سجل البيروفي كلاوديو بيتزارو هدف الفوز لبايرن.

وقال لاعب وسطه الغاني كيفن برنس بواتنغ "لماذا لا يكون فرانكفورت (بطلا)؟ يخشون منا. يحترموننا لأن من الصعب مواجهتنا".

وتابع اللاعب الذي غاب شقيقه، الدولي الالماني، جيروم عن مباريات بايرن الاخيرة بداعي الاصابة "(ريال مدريد) اظهر كيفية الفوز على بايرن... يجب ان نبقى مدمجين، ولا يمكننا تلقي الاهداف. يجب ان نستفيد من الفرص القليلة التي تسنح لنا".

ويبحث فرانكفورت عن تعويض نهاية موسمه المخيبة، اذ خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات وحل في مركز ثامن غير مؤهل الى البطولات الاوروبية، بينما سيضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل في حال تتويجه أمام بايرن.

وأردف كيفن برنس بواتنغ الذي بلغ فريقه نصف النهائي على حساب شالكه القوي بهدف الصربي لوكا يوفتش "من نقاط ضعف بايرن دفاعه العالي جدا. نتيجة لذلك يخاطرون كثيرا لتضاؤل عدد مدافعيهم وراء الكرة"، مشددا على انه "اذا كان بمقدورك اللعب بسرعة ستصنع الفرص".

وسيعود لاعب الوسط الياباني المخضرم ماكوتو هازيبي الى تشكيلة فرانكفورت بعد ايقافه في آخر 3 مباريات في الدوري.

في المقابل، خسر بايرن مباراته الأخيرة في الدوري امام شتوتغارت 1-4، في مباراة احتفل بعد نهايتها رسميا باللقب أمام جماهيره.

نوير ضمن تشكيلة بايرن بعد غياب 8 أشهر

في سياق متصل، تلقت آمال الحارس الألماني مانويل نوير بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا 2018 دفعة إيجابية مع إدراج ناديه بايرن ميونيخ اسمه ضمن تشكيلة نهائي الكأس ضد اينتراخت، للمرة الأولى منذ غيابه بسبب الإصابة قبل ثمانية أشهر.

ولم يخض نوير (32 عاماً) أي مباراة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في القدم اليسرى، ولم يتمكن من معاودة التمارين تدريجياً سوى في الشهر الماضي.

وعلى رغم أنّ المرجح هو أن يكون نوير احتياطياً في مباراة الغد لسفن أولريخ الذي حلّ بدلاً منه لمعظم فترات الموسم، إلا أنّ تواجده على مقاعد الاحتياط يشكل محطة إيجابية لقائد المنتخب الساعي لاستعادة جاهزيته الكاملة قبل انطلاق المونديال في 14 حزيران/يونيو المقبل.

وهذا الأسبوع، استدعى مدرب المنتخب يواكيم لوف نوير ضمن تشكيلة أولية من 27 لاعباً استعداداً لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 حيث ستدافع بلاده عن لقبها في مونديال 2014، مشيرا إلى أنه سيمنح الحارس "فرصة".

ويأمل نوير في أن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب ألمانيا الذي يخوض مباراتين وديتين ضد النمسا في كلاغنفورت في 2 حزيران/يونيو، والسعودية في ليفركوزن في 8 منه، قبل التوجه إلى روسيا لبدء حملة الدفاع عن لقبه.

وتشارك ألمانيا في المجموعة السادسة إلى جانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.