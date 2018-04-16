كأس المانيا: بايرن لخطوة جديدة نحو الثلاثية

ويلعب شالكه مع اينتراخت فرانكفورت الاربعاء في المواجهة الثانية لنصف النهائي.

ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية في 19 ايار/مايو على الملعب الاولمبي في برلين.

وضمن بايرن مطلع الشهر الحالي لقبه في الدوري المحلي للموسم السادس على التوالي، وبلغ الاسبوع الماضي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا حيث اوقعته القرعة في مواجهة نارية ضد ريال مدريد الاسباني بطل النسختين الاخيرتين.

واحرز الفريق البافاري ثلاثيته التاريخية في 2013، الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا، تحت اشراف مدربه الحالي المخضرم يوب هاينكس (72 عاما) بالذات.

وارتفع منسوب الامل لدى محبي بايرن منذ عودة هاينكس لتولي المهمة في تشرين الاول/اكتوبر 2017 خلفا للايطالي المقال كارلو انشيلوتي، اذ اعاد الفريق الى درب الانتصارات بعد فترة من النتائج المتذبذبة، تكللت بالاحتفاظ بلقب البوندسليغا، وبلوغ نصف نهائي دوري الابطال.

ولكن قبل الحديث عن الثلاثية، يتعين على بايرن تخطي عقبة باير ليفركوزن ثالث الدوري والساعي بقوة الى المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.

وحذر هاينكس من الفريق المنافس بقوله الاثنين في المؤتمر الصحافي للمباراة "ليفركوزن فريق ممتاز بالهجمات المرتدة ويملك الكثير من الخيال والجودة الفنية".

وتابع "في الكأس، العاطفة جوهرية، وهي ستكون كذلك في مباراة الغد".

ولا يظهر بايرن اي علامات تراجع او تعب، فبعد تخطيه اشبيلية ذهابا في اسبانيا 2-1 وتعادله معه ايابا دون اهداف في ميونيخ في ربع نهائي دوري الابطال، اكتسح بوروسيا مونشنغلادباخ السبت 5-1 في المرحلة السابقة من الدوري.

وسبق الفوز الاخير حسم ادارة النادي اسم مدرب الفريق بدءا من نهاية الموسم الحالي، حيث سيستلم الكرواتي نيكو كوفاتش الذي يشرف على اينتراخت فرانكفورت، المهمة خلفا لهاينكس الذي قال عقب الفوز الكبير على مونشنغلادباخ "اجرينا سبعة تغييرات عن المباراة الاخيرة ضد اشبيلية. هناك انسجام وجو رائع في الفريق".

كما اقترب بايرن من تمديد عقدي المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) والهولندي اريين روبن (34 عاما).

ويفتقد بايرن الثلاثاء لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال لاصابة في الركبة تعرض لها في التدريبات الاحد، ستبعده على الارجح عن مباراتي ريال مدريد ايضا في الاسبوعين المقبلين.

وقال هاينكس "سقط (خلال التمارين) دون أي احتكاك. يحتاج الى عملية جراحية طفيفة وسيغيب على المدى القصير، لكن لا نعرف حتى الآن" مدة هذا الغياب، مشيرا الى أن فيدال "أراد أن يلعب المباراة أمام ريال مدريد. ارتورو لاعب محارب وهو على أعلى درجات الإحتراف ويريد أن يلعب مهما كان الثمن".

وخضع اللاعب الدولي لتصوير بالاشعة أظهر وجود "جسم صغير غريب" في ركبته، وسيخضع لعملية جراحية طفيفة لاستخراجه.

ويتعين على بايرن الحذر من جناحي مونشنغلادباخ، الجامايكي الشاب ليون بايلي (20 عاما) وكيفن فولاند صاحب اربعة اهداف في المباراتين الاخيرتين لفريقه.

لم يكن مشوار بايرن ميونيخ سهلا في هذه المسابقة الساعي الى لقبه التاسع عشر فيها، لانه تعين عليه ازاحة لايبزيغ بركلات الترجيح، قبل ان يتغلب على بوروسيا دورتموند خارج ملعبه 3-1، ثم تخطى بادربون من الدرجة الثالثة بسهولة في ربع النهائي بفوزه عليه 6-صفر.



شالكه-فرانكفورت

وتشهد المباراة الثانية مواجهة قوية بين شالكه ثاني الدوري الذي يقترب من حجز بطاقة الى دوري الابطال، وفرانكفورت السابع الباحث بدوره عن المشاركة الاوروبية.

وتفصل خمس نقاط فقط بين فرانكفورت وبوروسيا دورتمود صاحب المركز الرابع. ويشارك الاربعة الاوائل في دوري الابطال.

ويخوض الخامس منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، والسادس التصفيات المؤهلة اليها.

وكان فرانكفورت وصل الى المباراة النهائية للكأس في الموسم الماضي قبل ان يخسر امام دورتموند 1-2.

وسيكون احراز لقب الكأس او ضمان مقعد في دوري الابطال هدية جميلة لكوفاتش قبل انتقاله للاشراف على بايرين ميونيخ.

لكن فرانكفورت لقي خسارة ثقيلة السبت امام باير ليفركوزن 1-4. وكانت المرة الاولى التي يتلقى فيها اربعة اهداف هذا الموسم.

وقال كوفاتش بعد خسارة فريقه الاخيرة "المدربون واللاعبون يأتون ويغادرون، ولن نستخدم ذلك كمبرر (للخسارة)"، مضيفا "الجميع محترف بما فيه الكفاية، لاننا نعرف انه بامكاننا ضمان مقعد اوروبي الموسم المقبل".

وكان شالكه تخطى فولفسبورغ 1-صفر، في حين تخطى فرانكفورت ماينتس 3-صفر في ربع النهائي.