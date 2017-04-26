كأس ألمانيا: دورتموند يبخّر حلم بايرن بالثنائية ويبلغ النهائي
بلغ بوروسيا دورتموند نهائي كأس ألمانيا على حساب غريمه بايرن ميونيخ ليزيد من محن الأخير بعدما أقصي من دوري الأبطال أمام ريال.
بخّر بوروسيا دورتموند حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في إحراز الثنائية المحلية مجددا وبلغ المباراة النهائية بفوزه عليه 3-2 في ميونيخ الأربعاء في الدور نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.
ويلتقي دورتموند في النهائي المقرر في 27 أيار/مايو على الملعب الأولمبي في برلين مع آينتراخت فرانكفورت الذي حجز مقعده الثلاثاء للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.