كأس ألمانيا: دورتموند يبخّر حلم بايرن بالثنائية ويبلغ النهائي

بخّر بوروسيا دورتموند حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في إحراز الثنائية المحلية مجددا وبلغ المباراة النهائية بفوزه عليه 3-2 في ميونيخ الأربعاء في الدور نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

ويلتقي دورتموند في النهائي المقرر في 27 أيار/مايو على الملعب الأولمبي في برلين مع آينتراخت فرانكفورت الذي حجز مقعده الثلاثاء للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.