ركلات الترجيح تقف إلى جانب بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكان لايبزيغ البادىء بالتسجيل عبر السويدي إميل فورسبرغ في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ورد بايرن ميونيخ بعد 5 دقائق بواسطة الإسباني ثياغو الكانتارا.

وكاد بايرن ميونيخ أن يدفع غالياً ثمن الفرص الكثيرة التي سنحت أمامه خصوصاً في الشوط الثاني الذي أكمله لايبزيغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا لتلقيه انذارين، وأرغمه صاحب الأرض على الاحتكام التمديد ومن ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البافاري بعدما أهدر الدولي تيمو فيرنر ركلة الجزاء الخامسة الأخيرة في السلسلة الأولى.

ويلتقي الفريقان السبت المقبل على ملعب أليانز أرينا في الدوري المحلي.

والتقى الفريقان مرتين سابقًا وآلت نتيجتهما لصالح الفريق البافاري ذهاباً واياباً في الدوري الموسم الماضي.

وقدم بايرن ميونيخ الذي غاب عن صفوفه أكثر من لاعب أساسي، أداء مخيباً في الشوط الأول وسنحت له فرصتان فقط.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بطرد كيتا لتلقيه الانذار الثاني.

وحصل لايبزيغ على ركلة جزاء مشكوك في صحتها عندما قام المهاجم الدنماركي يوسف بولسن بمراوغة المدافع جيروم بواتنغ فسقط داخل المنطقة، فانبرى لها فورسبرغ على يمين الحارس سفين أولريخ (68).

وأدرك ألكانتارا التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر كرة عرضية من بواتنغ (73).

وتألق حارس المرمى الدولي المجري بيتر غولاتشي بشكل لافت وأنقذ مرماه من أهداف محققة للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وردت العارضة كرة للغاني كواسي أوكييري فريدت، بديل ألكانتارا.

وفي ركلات الترجيح، سجل لبايرن ميونيخ ليفاندوفسكي والنمسوي دافيد ألابا وماتس هوملز وسيباستيان رودي والهولندي أريين روبن، وللايبزيغ البرازيلي برناردو والسلوفيني كيفن كامبل ومارسيل هالشتنبرغ وفيلي أوربان، وأهدر تيمو فيرنر.



كولن وبريمن يعانقان الفوز



وتخطى كولن محنه في البوندسليغا حيث يحتل المركز الأخير من دون أي انتصار حتى الآن، وحقق فوزاً غالياً خارج قواعده من مضيفه هرتا برلين 3-1.

وتقدم كولن بثلاثية لسيمون تسولر (35) والسلوفيني دومينيك ماروه (43) وكريستيان كليمنز (64)، قبل أن يسجل نيكلاس ستارك هدف الشرف لهرتا برلين (69).

وهو الفوز الثاني لكولن هذا الموسم وفي مسابقة الكأس بعد الأول بخماسية نظيفة على ليهير تورنرشافت (هواة)، حيث مني بثلاث هزائم في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وسبع هزائم في الدوري مع تعادلين.

وحذا فيردر بريمن حذو كولن وحقق فوزه الثاني هذا الموسم وفي مسابقة الكأس بالذات عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الجزائري إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 30.

ولم يتذوق فيردر بريمن طعم الفوز حتى الآن في الدوري هذا الموسم حيث تعادل 5 مرات وخسر 4 مرات.

وبدوره وضع فولفسبورغ حداً لسبع مباريات دون انتصار في البوندسليغا (6 تعادلات وخسارة) وتغلب على هانوفر سادس الدوري بهدف وحيد سجله النيجيري أوهيس فيليكس أوديوخاي في الدقيقة 49.

وحجز شتوتغارت بطاقته على حساب مضيفه كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-1.

وكان كايزرسلاوترن البادئ بالتسجيل عبر الليتواني لوكاس سبالفيس في الدقيقة السابعة، ورد الضيوف بثلاثة أهداف لدانيال غينتشيك (21 من ركلة جزاء) والكونغولي الديموقراطي شادراك أكولو (66) و سيمون تيرود (71).

كما تأهل نورمبرغ من الدرجة الثانية بفوزه على أوزنابروك من الدرجة الثالثة بثلاثة أهداف للسويدي ميكايل اسحاق (38) وتيم ليبولد (50) والإيطالي أنريكو فالنتيني (72) مقابل هدفين لماركوس الفاريز (4 من ركلة جزاء) وكريستيان غروس (63).

وتأهل أيضاً فرايبورغ بفوزه على دينامو دريشدن من الدرجة الثانية بثلاثة اهداف لنيلز بيترسن (50) ويوليان شوستر (61) ويانيك هابيرر (81) مقابل هدف لريكو بيناتيلي (48)، وهايدنهايم من الدرجة الثانية بتغلبه على يان ريغنزبورغ من الدرجة ذاتها 5-2.

وكانت أندية بوروسيا دورتموند حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت الوصيف وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه وباير ليفركوزن وماينتس وإنغولشتات من الدرجة الثانية وبادربورن من الثالثة حجزت بطاقاتها الثلاثاء.