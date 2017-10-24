حامل اللقب دورتموند يمضي قدماً في كأس ألمانيا

ورافقت دورتموند إلى هذا الدور، أندية اينتراخت فرانكفورت الوصيف وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه وباير ليفركوزن.

وفجّر دورتموند جام غضبه على ماغديبورغ بخماسية تناوب على تسجيلها غونزالو كاسترو (41) والسويدي الكسندر اسحاق (47) والأوكراني اندري يارمولنكو (73 من ركلة جزاء) والإسباني مارك بارترا (79) والياباني شينجي كاغاوا (90).

واستعاد بوروسيا دورتموند التوازن بعد خيباته المحلية والقارية اذ سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ابويل القبرصي في مسابقة دوري بطال اوروبا، وخسر أمام لايبزيغ وتعادل مع اينتراخت فرانكفورت في الدوري.

وكان بوروسيا دورتموند توج بلقب الموسم الماضي على حساب اينتراخت فرانكفورت الذي سحق مضيفه شفاينفورت من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة سجلها الفرنسي سيباستيان هاليه (14 و58) وماريوس وولف (63) وداني بلوم (85).

وحجز بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقته بفوزه على مضيفه فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله البلجيكي ثورغان هازار، شقيق ادين نجم تشيلسي الانكليزي، في الدقيقة 52، وشالكه بتغلبه على مضيفه فيهين فيسبادن من الدرجة الثالثة بثلاثة أهداف للأرجنتيني فرانكو دي سانتو (26) والنمسوي غيدو بورغشتالر (30) وألف مينتسل (53 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للبولندي دافيد بلاخا (76).

وأكرم باير ليفركوزن وفادة ضيفه يونيون برلين من الدرجة الثانية برباعية ليوليان براندت (36) والأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (58) والبرازيلي ويندل ناسيمينتو بورغيس (89 من ركلة جزاء) والتشيلي شارل ارانغويز (90+2) مقابل هدف لدينيس دوب (46).

كما تأهل بادربورن من الدرجة الثالثة بفوزه على بوخوم من الثانية بهدفين نظيفين سجلهما سفن ميشال (7) والكندي مسيح فاسي (85).

وأكمل بوخوم المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد يان غياميراه في الدقيقة 70.

وتأهل أيضا إنغولشتات من الدرجة الثانية بفوزه على فيورث من الدرجة ذاتها بثلاثة أهداف لأولمونغ كوهن (48 من ركلة جزاء) وشتيفان ليكس (83) والأميركي الفريدو موراليس (87) مقابل هدف لدافيد راوم (46).

ويختتم الدور الثاني غداً الأربعاء بلقاءات اوزنابروك من الدرجة الثالثة مع نورمبرغ من الثانية، وهرتا برلين مع كولن، وفولفسبورغ مع هانوفر، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية مع شتوتغارت، ويان ريغنزبورغ من الدرجة الثانية مع هايدنهايم من الدرجة ذاتها، وفيردر بريمن مع هوفنهايم، وفرايبورغ مع دينامو دريشدن من الدرجة الثانية، ولايبزيغ مع بايرن ميونيخ.