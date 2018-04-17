بايرن ميونيخ يكتسح ليفركوزن ويصعد إلى نهائي كأس ألمانيا

وأصبح النادي البافاري على بعد 90 دقيقة من أحراز الثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعدما ضمن أيضاً إحرازه لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي.

ويمني بايرن النفس بتكرار سيناريو عام 2013 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

وسجل أهداف بايرن الذي يستعد لاستضافة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 3 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 وتوماس مولر (52 و64 و78) والإسباني تياغو الكانتارا (61)، فيما كان هدفا ليفركوزن من نصيب لارس بندنر (16) والجامايكي ليون بايلي (72).

ويلتقي بايرن في النهائي المقرر في 19 أيار/مايو على الملعب الأولمبي في برلين، مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين شالكه واينتراخت فرانكفورت.

