بايرن مرتاح أمام شالكه ومونشنغلادباخ يزيد محن هامبورغ

وحسم بايرن، حامل الرقم القياسي في الكأس (18 لقباً)، المواجهة من شوطها الأول عندما سجّل ثلاثيته.

ولا يزال بايرن يحارب على ثلاث جبهات، الدوري المحلي حيث يحتل الصدارة والكأس بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا حيث اقترب من بلوغ ربع النهائي بعد تخطيه أرسنال الإنكليزي 5-1 في ذهاب ثمن النهائي.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكراً (3)، قبل أن يضاعف الإسباني تياغو ألكانتارا الأرقام (16). وهذه أول مرة يسجل تياغو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، 6 أهداف في موسم واحد.

وحقق ليفاندوفسكي ثنائيته بعد نصف ساعة على انطلاقة المباراة إثر تمريرة من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (29). ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 30 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأكمل شالكه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع هولغر بادشتوبر المعار من بايرن ميونيخ بالذات (77).

ويشكل الفريق البافاري عقدة لشالكه، فهو لم يخسر أمامه منذ الثاني من آذار/مارس 2011 عندما سقط على ملعب "أليانز أرينا" في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.

والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم في الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة على ملعب "فيلتينز أرينا" في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وتعادلا 1-1 في الرابع من شباط/فبراير الحالي.

ويحتل شالكه المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف العدد تقريبا من النقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (53 نقطة).

من جانبه، عمّق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح مضيفه هامبورغ وأخرجه من المسابقة بفوزه عليه 2-1.

وكان هامبورغ مُني بخسارة موجعة أمام بايرن ميونيخ 0-8 السبت الماضي في الـ"بوندسليغا" حيث يحتل المركز السادس عشر، وهو معني بالهبوط بقوة في وضعيته الراهنة.

وحصد مونشنغلادباخ فوزه من ركلتي جزاء سجلهما في أقل من 10 دقائق مطلع الشوط الثاني.

وترجم لارس ستيندل الأولى (53) وضاعف البرازيلي رافايل الأرقام (61). ولم يكن هدف الأميركي بوبي وود لهامبورغ مفيداً، إذ سجّله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان أينتراخت فرانكفورت أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 1-صفر الثلاثاء.

وتأجلت مباراة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وضيفه بوروسيا دورتموند وذلك بسبب تساقط كثيف جداً للثلوج في لوته. ويتوقع أن تقام المباراة في 14 آذار/مارس الجاري.