ليفاندوفسكي ينقذ بايرن من الإحراج وخروج حامل اللقب

ووصف سكان قرية دروخترسن/آسل مواجهة العملاق البافاري المتوج بلقب الدوري في السنوات الست الأخيرة بـ"مباراة القرن"، إذ تضم تشكيلة الفريق المتواضع موظف مبيعات في شركة سيارات ومستشارا في المسائل الضريبية وعامل بناء.

وفي مفاجأة مباريات السبت، ودع اينتراخت فرانكفورت حامل اللقب الذي أسقط بايرن 3-1 في نهائي الموسم الماضي، بخسارته أمام أولم من الدرجة الرابعة 1-2.

وقال لارس أودر مدرب دروخترسن "كانت مباراة لا تصدق بالنسبة الينا. هذه ليست بخسارة. لم نعتقد أبدا بأننا سنخسر صفر-1".

بدوره، قال مدرب بايرن الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش القادم من اينتراخت فرانكفورت "كانت مباراة صعبة يمكن أن تحصل في الكأس... لعبنا بطريقة بطيئة لكن الأهم أننا تأهلنا".

واستهل كوفاتش المباراة بتشكيلة ضاربة ضمت أمثال ليفاندوفكسي، الهولندي أرين روبن، الفرنسي فرانك ريبيري وتوماس مولر.

لكن دروخترسن صنع أخطر فرص الشوط الأول للفريق الواقع في قرية يبلغ عدد سكانها 11500 نسمة على بعد 45 كلم شمال-غرب هامبورغ، عن طريق فلوريان نيغل الذي حرمه الحارس الدولي مانويل نوير من افتتاح التسجيل (33).

ودفع كوفاتش بدماء جديدة في الشوط الثاني من خلال لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا والفرنسي كينغسلي كومان بدلا من المدافع ماتس هوملس وروبن.

وأصاب لاعب الوسط تياغو الكانتارا العارضة (56)، قبل أن تتوقف المباراة لنحو خمس دقائق في ملعب كيهدينغر الذي امتلأت مدرجاته بنحو 7800 متفرج، بسبب رمي أوراق المراحيض والكرات الشاطئية من قبل جماهير بايرن الذين قطعوا 800 كلم لمتابعة المباراة.

وقتل ليفاندوفسكي التعادل متابعا تسديدة غوريتسكا في الشباك (81)، متفاديا احراج الوقت الممدد أمام الفريق المتواضع.

وأحرز الفريق البافاري لقب الكأس 18 مرة (رقم قياسي)، وتعود خسارته الأخيرة في الدور الأول الى 24 عاما.

وسجل المهاجم البرازيلي جولينتون ثلاثية لهوفنهايم الذي سيخوض دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، مانحا اياه التفوق على مضيفه كايزرسلاوترن من الدرجة الثالثة 6-1.

وحصل الهولندي دافي كلاسن المنتقل من ايفرتون الانكليزي على ركلة جزاء ترجمها ماكس كروز، ليحقق فيردر بريمن فوزا كبيرا على فورماتيا فورمس 6-1 من الدرجة الرابعة.