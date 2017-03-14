كأس المانيا:دورتموند إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن

وسجل الأهداف الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 57 وأندريه شورله في الدقيقة 66 ومارسيل شميلتسر في الدقيقة 83.

وكانت المباراة مقررة في 28 شباط/فبراير الماضي لكنها تأجلت بسبب تساقط كثيف جدا للثلوج في لوته.

ويواجه دورتموند في نصف النهائي بايرن ميونيخ حمل اللقب، وتجمع المواجهة الثانية بوروسيا مونشنغلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت.

ويقام نصف النهائي في 25 و26 نيسان/ابريل والمباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 27 أيار/مايو.