كأس ألمانيا: صدام بين بايرن ميونيخ وشالكه في ربع النهائي

ويقام الدور ربع النهائي يومي 28 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس، في حين تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 27 أيار/مايو.

وكان الفريق البافاري بلغ الدور ربع النهائي للمرة العاشرة في تاريخه وهو سيعاود اللقاء بشالكه بعد تعادلهما السبت الماضي على ملعب اليانز ارينا في الدوري المحلي 1-1.

أما سبورفروندي لوته فحقق المفاجأة باخراجه باير ليفركوزن وفيردر بريمن، وسيلتقي دورتموند وصيف النسخة الماضية.

