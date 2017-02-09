كأس ألمانيا: صدام بين بايرن ميونيخ وشالكه في ربع النهائي
يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب شالكه في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، في حين يستقبل سبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وقاهر الكبار بوروسيا دورتموند بموجب سحب القرعة.
ويقام الدور ربع النهائي يومي 28 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس، في حين تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 27 أيار/مايو.
وكان الفريق البافاري بلغ الدور ربع النهائي للمرة العاشرة في تاريخه وهو سيعاود اللقاء بشالكه بعد تعادلهما السبت الماضي على ملعب اليانز ارينا في الدوري المحلي 1-1.
أما سبورفروندي لوته فحقق المفاجأة باخراجه باير ليفركوزن وفيردر بريمن، وسيلتقي دورتموند وصيف النسخة الماضية.