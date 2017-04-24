كأس ألمانيا: دورتموند لإحباط حلم بايرن بالثنائية

وينطلق نصف نهائي البطولة الثلاثاء بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت.

ويحمل اللقاء طابعا ثأريا بالنسبة الى دورتموند الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام بايرن بالذات 3-4 بركلات الترجيح إثر تعادلهما سلبا.

وتأتي المباراة بين الغريمين بعد أن لقيا المصير ذاته بخروجها من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع الماضي.

وخرج دورتموند أمام موناكو الفرنسي بخسارته ذهابا على ارضه 2-3 وايابا 1-3، متأثرا بالموقف الصعب الذي تعرض له لاعبوه جراء استهداف حافلتهم بثلاثة تفجيرات قبيل مباراة الذهاب التي ارجئت الى اليوم التالي، وأصيب بنتيجتها مدافعه الدولي الاسباني مارك بارترا بجروح خضع على إثرها الى جراحة في يده ستبعده نحو شهر.

وكان خروج بايرن مؤلما أيضا بعد أن تبين وجود اخطاء تحكيمية واضحة في مباراة الاياب ساهمت بتأهل ريال مدريد الاسباني على حسابه.

وتفرغ بايرن الى معاركه المحلية بعد أن فقد فرصة احراز الثلاثية، وهو يمضي بهدوء نحو لقبه الخامس على التوالي في الدوري إذ يتصدر برصيد 70 نقطة برغم سقوطه في فخ التعادل مع ماينتس 2-2 السبت، لأن مطارده لايبزيغ فشل في تقليص الفارق بتعادله بدوره مع شالكه 1-1 الأحد ليبقى الفارق بينهما 8 نقاط.

أنشيلوتي والثنائية

يتطلع بايرن بقيادة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي الى الثنائية المحلية، لكن يتعين عليه تخطي العقبة الأصعب المتمثلة بدورتموند، في طريقه الى نهائي الكأس.

ويؤكد نجم الفريق توماس مولر "بالطبع، فإن مباراتنا مع ريال لا تزال تزعجنا"، مضيفا "ولكن فضلا عن لقب الدوري، فان وصولنا الى نهائي الكأس في برلين هو هدفنا الاكبر، وهذا يعني أن تظهر انك تستحق أن تكون هناك".

ويتعين على انشيلوتي اجراء التغييرات المطلوبة في اداء فريقه الذي فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في جميع المسابقات، كما انه حقق فوزا واحدا في آخر ست مباريات عندما تغلب على دورتموند بالذات 4-1 في الدوري قبل ثلاثة اسابيع.

واذا كان انشيلوتي يملك العناصر القادرة على اعادة الفريق الى طريق الفوز وفي مقدمتهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل في الدوري 26 هدفا حتى الآن، فإن دورتموند بقيادة المدرب توماس توخل لا يريد التفريط باللقب الوحيد الذي يمكنه احرازه هذا الموسم.

ويضم دورتموند المهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ متصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن ليفاندوفسكي، والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، كما عاد نجمه ماركو رويس من اصابة ابعدته ستة اسابيع بقوة وسجل في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الان.

وقال توخل "الان نود أن نفسد موسم بايرن أكثر" وذلك بعد الفوز المتأخر لفريقه على مونشنغلادباخ في البوندسليغا السبت.

من جهته، قال المدير الرياضي في دورتموند مايكل تسورك "الفوز يمنحنا الثقة لمباراة الاربعاء. أنا فخور بشخصية هذا الفريق".

يفتقد الفريقان عددا من اللاعبين المؤثرين للاصابة، فيغيب عن بايرن الحارس مانويل نوير الذي انتهى موسمه لكسر في قدمه اليسرى، والمدافع النمسوي دافيد الابا، ويأمل انشيلوتي بجهوزية جيروم بواتينغ وماتس هوملز، في حين سيخسر توخل جهود المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس ولاعب الوسط التركي نوري شاهين.

وفي المواجهة الثانية، يأمل كل من مونشنغلادباخ وفرانكفورت في بلوغ المباراة النهائية للكأس للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.