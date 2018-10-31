كأس ألمانيا : بوروسيا دورتموند وشالكه يمرّان بعسر

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً عسيراً على ضيفه يونيون برلين من الدرجة الثانية بعد التمديد (3-2) اليوم الأربعاء في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وسجّل لدورتموند كل من الأميركي كريستيان بوليسيتش (40) وماكسيميليان فيليب (73) وماركو رويس (120 من ركلة جزاء) في حين وقّع سيباستيان بولتر (63) و(88) هدفي يونيون برلين.

وأفلت متصدّر الدوري الألماني الذي حقق استهلالية رائعة في البوندسليغا ولم يعرف طعم الهزيمة إلى حد الآن من فخ يونيون برلين واحتاج للوقت الإضافي ليبلغ الدور الثالث بفضل خبرة لاعبيه.

كما كان كولن (الدرجة الثانية) على وشك أن يقصي شالكه بعد أن تقدّم بهدف الكولومبي جون كوردوبا (43) حتى الدقيقة 89 حيث حصل الضيف على ركلة جزاء نفذها الجزائري نبيل بنطالب بنجاح مدركا التعادل.

ولم تتبدل النتيجة في الوقت الإضافي فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي صبت نتائجها في مصلحة شالكه 6-5.

وبركلات الترجيح أيضا 4-2، تأهل نورمبرغ على حساب مضيفه هانزا روستوك (ثالثة) بعد أن تعادلا 2-2.

كما تأهل إلى الدور ذاته فيردر بريمن الفائز على فلينسبيرغ 5-1.

في المقابل، خرج بوروسيا مونشنغلادباخ بسقوط مدو أمام ضيفه باير ليفركوزن بخماسية نظيفة.



وقاد الدولي الألماني تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ إلى الفوز على ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين (48 و56).

وأخرج هولشتاين كييل ضيفه فرايبورغ من المنافسة بفوزه عليه بهدفين لهدف.

وخسر أرمينيا بيليفيلد أمام ضيفه دويسبورغ بثلاثية نظيفة.

