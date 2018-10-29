كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ لمواصلة صحوته

وعاد النادي البافاري ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش إلى سكة الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعادل وخسارتين في الدوري أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، وهو سيرصد الفوز الرابع توالياً لمواصلة مشواره في المسابقة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام أينتراخت فرانكفورت بقيادة كوفاتش حينها، وسعيه للظفر بلقبها للمرة الأولى منذ 2016.

ويأمل الفريق البافاري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (18 لقباً)، بتفادي مصير بطل الموسم الماضي الذي جرد من لقبه من الدور الأول بخسارته أمام أولم، وإن كان بايرن ميونيخ مرشحاً فوق العادة لتخطي رودينغهاوزن لكن مسابقة الكأس تحفل دائماً بالمفاجآت حيث أفلت منها بايرن في الدور الأول بتخطيه دروخترسن آسل من الدرجة الرابعة بصعوبة بهدف وحيد سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويشهد الدور الثاني أربع مواجهات بين فرق الدرجة الأولى فيلعب هانوفر مع فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع ماينتس الثلاثاء، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن، ولايبزيغ مع هوفنهايم الأربعاء.

ويخوض بوروسيا دورتموند متصدر الدوري وحامل لقب المسابقة العام قبل الماضي اختباراً سهلاً على أرضه أمام يونيون برلين من الدرجة الثانية.

وهنا البرنامج:

الثلاثاء:

هانوفر - فولفسبورغ

دارمشتادت (درجة ثانية) - هرتا برلين

أولم (درجة رابعة) - فورتونا دوسلدورف

خيمي لايبزيغ (درجة خامسة) - بادربورن (درجة ثانية)

كولن (درجة ثانية) - شالكه

أوغسبورغ - ماينتس

رودينغهاوزن (درجة رابعة) - بايرن ميونيخ

هايدنهايم (درجة ثانية) - ساندهاوزن (درجة ثانية)

فيهين فايسبادن (درجة ثالثة) - هامبورغ (درجة ثانية)

الأربعاء:

بوروسيا دورتموند - يونيو برلين (درجة ثانية)

هانزا روستوك (درجة ثالثة) - نورمبرغ (درجة ثانية)

فيخي فلنزبورغ (درجة رابعة) - فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ - باير ليفركوزن

لايبزيغ - هوفنهايم

هولشتاين كيال (درجة ثانية) - فرايبورغ

أرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية) - دويسبورغ (درجة ثانية)