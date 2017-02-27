كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ وشالكه في واجهة ربع النهائي

والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم في الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة ذهاباً، وتعادلا 1-1 في ميونيخ في لقاء العودة.

لكن الفريق البافاري يشكل عقدة لنادي شالكه فهو لم يخسر أمامه منذ أذار/مارس 2011 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.

وما يرفع حظوظ الفريق البافاري فوزه الساحق على ضيفه هامبورغ 8-صفر السبت الماضي في الدوري المحلي بفضل ثلاثية "هاتريك" لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وثنائية للبديل الفرنسي كينغسلي كومان.

وحذر مدرب بايرن ميونيخ الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبيه من الإفراط في الثقة وطالبهم بتكرار نفس المستوى الذي أظهروه أمام هامبورغ والتي كانت المباراة الألف لمدرب ميلان وتشلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً.

وقال أنشيلوتي: "قدمنا مباراة كبيرة أمام هامبورغ، طالبت من لاعبي فريقي تقديم مباراة جيدة بمناسبة مباراتي الألف، ولكنني لم أكن أتوقع ما قدموه، لعبوا بطريقة جيدة للغاية وأنا سعيد جداً، أحب رؤية نفس المستوى في المباراة المقبلة وكذلك نفس الروح المعنوية".

وبعدما عانى الفريق البافاري في تحقيق الانتصارات منذ مطلع العام الحالي، ضربت ماكينته الهجومية أمام أرسنال الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم سحقت هامبورغ، بيد أن شالكه لن يكون لقمة سائغة في ظل سعيه إلى مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل شالكه المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف العدد تقريباً من النقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (53 نقطة).

ويمني شالكه النفس بتكرار أدائه امام الفريق البافاري مطلع الشهر الحالي لتجريده من اللقب وفك عقدة 14 مباراة دون أي فوز (11 خسارة و3 تعادلات).

ويسعى بوروسيا دورتموند وصيف بطل المسابقة إلى وقف مغامرة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة عندما يحل ضيفاً عليه الثلاثاء.

ويلعب الثلاثاء أيضاً آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية في مباراة سهلة نسبياً لأصحاب الأرض.

ويلتقي الأربعاء هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة سيحاول فيها الأخير استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه لمواصلة مشواره في المسابقة.