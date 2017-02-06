كأس ألمانيا: اختباران صعبان لبايرن ودورتموند

ويأمل بايرن الذي ينافس على ثلاث جبهات، في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز سجله القياسي (18 لقباً حتى الآن) من خلال تخطي ضيفه فولفسبورغ الذي أصبح شبحاً للفريق المتوج بلقب الدوري عام 2009، إلا أنه يمني النفس باستعادة بعض من مكانته عبر اقصاء النادي البافاري وربما المضي للفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2015.

ويعاني فولفسبورغ الأمرين هذا الموسم ما دفع الادارة الى التخلي عن المدرب ديتر هيكينغ في تشرين الأول/اكتوبر والاستعانة بالفرنسي فاليريان اسماعيل، إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً لأن الفريق يقبع حالياً في المركز الرابع عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وسيكون بايرن مرشحاً بطبيعة الحال لتعميق جراح فولفسبورغ، لاسيما أنه يلعب على أرضه.

ويأمل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في أن يحقق فريقه نتيجة أفضل من تلك التي حققها السبت خارج ملعبه أمام شالكه (1-1) الذي أوقف مسلسل انتصارات بايرن عند 7 مباريات متتالية في الدوري، إلا أن ذلك لم يحل دون ابتعاد الأخير في الصدارة، مستفيداً من خسارة لايبزيغ أمام دورتموند.

وسيكون فولفسبورغ التجربة المحلية قبل الأخيرة لبايرن قبل أن يلتقي الأربعاء المقبل ضيفه آرسنال الإنكليزي في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورأى كابتن الفريق البافاري فيليب لام أن "أي مباراة قد تكون متقاربة بغض النظر عن هوية المنافس"، أكان فولفسبورغ أو إنغولشتات الذي يلتقيه بايرن السبت في الدوري، أو آرسنال الذي يتواجه معه بايرن للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة.

دورتموند يبحث عن لقب



من جهته، سيكون بوروسيا دورتموند، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2012، أمام اختبار أصعب لأنه يتواجه الأربعاء مع ضيفه هرتا برلين الذي يحتل المركز السادس في الدوري .

ولن تكون المهمة سهلة على دورتموند، رابع ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن بايرن المتصدر، لاسيما أنه عانى في اللقاء الأخير بين الفريقين على ملعبه "سيغنال ايدونا بارك" حيث تعادلا 1-1 في مباراة كان متخلفاً فيها حتى الدقيقة 80.

وفي المباريات الأخرى، يلعب الثلاثاء هامبورغ مع كولن، واستوريا فالدورف (درجة رابعة) مع ارمينيا بيليفيد (ثانية)، وغروثر فيورث (ثانية) مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الاربعاء، حيث يلتقي ساندهاوزن (ثانية) مع شالكه، وشبورتفرويند لوته (ثالثة) مع ميونيخ 1860 (ثانية)، وهانوفر (ثانية) مع اينتراخت فرانكفورت ثالث ترتيب الدوري والذي جمع 35 نقطة من أول 19 مباراة له في "بوندسليغه" منذ موسم 1992-1993.