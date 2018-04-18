فرانكفورت يضرب موعداً مع بايرن في نهائي كأس ألمانيا

وهذه المرة الأولى في 43 عاماً يبلغ فيها فرانكفورت ن هائي مسابقة الكاس مرتين على التوالي.

وانتظر فرانكفورت حتى الدقيقة 75 ليسجل هدف الفوز عن طريق الصربي الشاب لوكا يوفيتش (75)، قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين لطرد لاعبه السويسري البديل جلسون فرنانديس. وضرب فرانكفورت موعداً مع بايرن ميونيخ الذي سحق مضيفه باير ليفركوزن 6-2 الثلاثاء.

ويحتل شالكه المركز الثاني في الدوري واقترب من حجز بطاقته الى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الأخير على غريمه بوروسيا دورتموند بهدفين، كما يبحث فرانكفورت السابع بدوره عن مشاركة أوروبية. ويرغب فرانكفورت بإحراز لقبه الخامس والاول منذ 1988، فيما تجمدت آمال شالكه بإحراز لقب سادس وأول منذ 2011.

وكان فرانكفورت وصل إلى المباراة النهائية للكأس في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بوروسيا دورتموند 1-2.

وسيكون إحراز لقب الكأس أو ضمان مقعد في دوري الأبطال هدية جميلة لكوفاتش (46 عاماً) قبل انتقاله للإشراف على بايرن ميونيخ، علماً بأنه لقي خسارة ثقيلة السبت أمام باير ليفركوزن 1-4 في الدوري، وكانت المرة الأولى التي يتلقى فيها أربعة أهداف هذا الموسم.

على ملعب "فلتنس أرينا" التابع لشالكه وأمام 61891 متفرجاً، استهل شالكه وفرانكفورت المباراة وبحوزتهما أقوى دفاع في نسخة هذه السنة اذ اهتزت شباكهما مرة واحدة.

وشهد الشوط الأول فرصاً عادية مع أفضلية استحواذ لفرانكفورت الذي تخطى ماينتس 3-صفر في ربع النهائي، من دون اختبار الحارس رالف فاهرمان، باستثناء رأسية النمساوي غيدو بورغشتالر صدها ببراعة حارس فرانكفورت الفنلندي لوكس هراديتسكي إثر ركنية (32).

وقبل ربع ساعة على انتهاء الوقت الأصلي، لعب الهولندي جوناثان دي غوزمان ركنية لفرانكفورت تابعها المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش (20 عاماً) بلمسة جميلة بالكعب ارتدت من القائم الأيسر إلى الشباك (75).

طرد بعدها فرنانديس لاعب فرانكفورت بعد خطأ على الدولي ليون غوريتسكا واستشارة تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، وذلك بعد 141 ثانية على دخوله بديلاً (80)، لكن شالكه الذي تخطى فولفسبورغ في ربع النهائي لم يستفد من النقص العددي ليحتفظ فرانكفورت ببطاقة التأهل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي.

وهذا الفوز العاشر لكوفاتش في مسابقة الكأس كمدرب في 11 مباراة علماً بأن خسارته الوحيدة كانت في نهائي الموسم الماضي.

وكان بايرن ميونيخ أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه الساحق على مضيفه باير ليفركوزن 6-2 الثلاثاء، فبات على بعد مباراة من الثنائية الـ12 في تاريخه.

ويسعى بايرن إلى تكرار سيناريو عام 2013 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه الحالي يوب هاينكس الذي قلب وضع الفريق رأساً على عقب منذ أن استلم الاشراف عليه في تشرين الاول/اكتوبر 2017 خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وضمن بايرن إحرازه لقب الدوري للموسم السادس على التوالي، وبلغ أيضاً نصف نهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي يحل الأربعاء المقبل ضيفا على النادي البافاري في الذهاب.

وبلغ بايرن النهائي الـ22 في تاريخه المتوج بـ18 لقباً حتى الآن (رقمان قياسيان في الفئتين)، والمقرر في 19 أيار/مايو على الملعب الأولمبي في برلين.

