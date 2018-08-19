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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ألمانيا

ثلاث ثلاثيات في فوز مونشنغلادباخ بنتيجة 11-1

حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا كاسحا في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، وجاء على حساب فريق الدرجة الخامسة هاشتيدت 11-1 الأحد على ملعب الأخير، في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة من لاعبيه ثلاثيات بينهم الوافد الجديد الفرنسي الحسن بليا.

Twitter@borussia

وتقدم مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 15 دقيقة فقط، ثم أنهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ضواحي بريمن، متقدما 6-صفر.

واحتفل بليا، القادم من نيس مقابل 25 مليون يورو، ببدايته مع فريقه الجديد بتسجيله ثلاثية في الدقائق 8 و50 و66، فيما سجل من البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم تشلسي الإنكليزي إدين هازار، والبرازيلي رافايل ثلاثية (2 من ركلة جزاء و42 و84 للأول، و15 و30 و66 للثاني)، وأضاف فلوريان نيوهاوس (39) ويوناش هوفمان (56) الهدفين الآخرين.

وقال هوفمان بعد المباراة "كان بالإمكان الملاحظة أننا استمتعنا كثيرا، لم نتوقف بعد استراحة الشوطين وكانت أمسية أحد رائعة"، محذرا "ضد ليفركوزن، ستكون مباراة مختلفة"، في اشارة الى المباراة الأولى لفريقه في الدوري الألماني السبت ضد باير ليفركوزن.

ويحمل بايرن ميونيخ الذي تأهل السبت بصعوبة الى الدور الثاني بفضل هدف وحيد سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مرمى دروخترسن/آسل من الدرجة الرابعة، الرقم القياسي لأكبر فوز في مسابقة الكأس وكان 16-1 على فالدبرغ في الدور الأول من موسم 1997-1998 حين سجل كارستن يانكر خماسية.                                   

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