اينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

وسجل داني بلوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

وتأجلت مباراة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة وضيفه بوروسيا دورتموند التي كانت مقررة اليوم وذلك بسبب تساقط كثيف جداً للثلوج في لوته.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الحكم فيليكس بريخ ومساعديه "اتخذوا هذا القرار باتفاق مع الفريقين".

يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة.

ويختتم الدور ربع النهائي غداً الأربعاء فيلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه شالكه، وهامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.