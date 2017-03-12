الكأس مفتاح دورتموند للعودة إلى الانتصارات

تعرضت المسيرة الرائعة لفريق بوروسيا دورتموند لكبوة أمس السبت على ملعب هيرتا برلين ولكن توماس توشيل مدرب الفريق يمتلك الفرصة النموذجية للعودة إلى سكة الانتصارات من خلال دور الثمانية لكأس ألمانيا بعد غد الثلاثاء.

ويلتقي دورتموند في دور الثمانية لكأس ألمانيا مع مضيفه شبورتفرويندة لوته المنافس بدوري الدرجة الثالثة، بعد تأجيل مباراة الفريقين بسبب الطقس السيء.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في المربع الذهبي مع مضيفه بايرن ميونيخ متصدر البوندسليغا، ويأمل دورتموند ألا تؤثر الهزيمة على ملعب هيرتا برلين 1-2 على مسيرته في الكأس.

وقال مارسيل شميلزر قائد دورتموند "أولا علينا تحليل مباراة برلين، ولكن بعدها كل تركيزنا سينصب على مباراة الثلاثاء".

وأضاف "إنها مسابقة مختلفة، ولهذا نركز عليها، نريد أن نتأهل إلى الدور التالي".

وعانى دورتموند من عدم استقرار النتائج في الموسم الحالي، ولكن قبل الخسارة أمام هيرتا برلين فاز الفريق في أربع مباريات متتالية على مستوى جميع المسابقات وسجل 16 هدفا مقابل هدفين فقط سكنا شباكه.

وتسبب خطأ دفاعي في تسجيل هيرتا برلين الهدف الأول ثم اهدر الفريق العديد من الفرص الخطيرة لتعود مجددا اخفاقات الماضي امام هيرتا.

وقال توشيل "النتيجة مزعجة ولكن الأداء جيد، افتقادنا للفاعلية كلفنا ثلاث نقاط، كان لدينا فرصتين جيدتين للتقدم لكننا أهديناهم هذا الهدف".

وأضاف "ماتياس جينتر ارتكب خطأ واضح أدى إلى الهدف الأول، لكن تحلى بشجاعة الاعتراف، في الحقيقة هذه هي نصف الحقيقة، لم نخسر هذه المباراة بسببه".

وأشار "كان بمقدورنا تسجيل أهداف قبل هذا الهدف، هذا الأمر كان سيغير المباراة تماما".

ويفتقد دورتموند جهود ماركو ريوس بسبب الإصابة مجددا، ومازال الفريق يعتمد بشكل أساسي على هدافه الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ.

وقال اندري شورله "تفاصيل بسيطة حس ت المباراة، لقد اهدرت فرصة محققة في البداية بعدما انفردت بالمرمى، لو سجلت هذا الهدف كانت المباراة ستتغير تماما".

ومن غير المتوقع أن يقدم لوته المنافس بدوري الدرجة الثالثة والذي يبحث عن الصعود للدرجة الثانية، نفس القدر من المعاناة الذي سببه هيرتا برلين لدورتموند، لكنه سيدخل المباراة بحالة من الثقة.

وفاز لوته صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثالثة على هانزا روستوك أمس السبت ليواصل مسيرته الرائعة هذا الموسم والتي تضمنت وصوله لدور الثمانية لمسابقة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أطاح بفيردر بريمن وباير ليفركوزن المنافسان بالبوندسليغا.

ويحتل دورتموند المركز الثالث بالبوندسليغا بفارق 15 نقطة عن بايرن المتصدر، بالتالي يحلم الفريق بلقب الكأس الذي غاب عن خزائنه منذ 2012، علما بأنه وصل للمباراة النهائية في المواسم الثلاثة الماضية.

ولكن قبل أن يحلم دورتموند ببلوغ المباراة النهائية في برلين عليه أولا أن يتجنب أي مفاجأة غير سارة على ملعب لوته.