الاتحاد الألماني يرفض إقامة نهائي الكأس في الصين

وذكر غريندل عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "إقامة نهائي كأس ألمانيا في مكان ثابت، وبالتحديد في برلين، يشكل قصة نجاح رائعة، فقد أصبحت بمثابة علامة مميزة".

وجاءت تعليقات غريندل بعدما اقترح كاسبر رورستد رئيس شركة التجهيزات الرياضية الألمانية "أديداس"، إقامة مباراة نهائي كأس ألمانيا في شنغهاي بالصين، لأسباب مالية.

ورفض غريندل الفكرة قائلاً إن الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين، والذي يستضيف نهائي كأس ألمانيا منذ عام 1985، بات بمثابة نسخة ألمانية من استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.