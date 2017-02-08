دورتموند بشق الأنفس إلى ربع نهائي الكأس

وافتتح الإيفواري سالمون كالو التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 27 وأدرك اللاعب ماركو رويس التعادل في الدقيقة 48.

وضمن شالكه تأهله بعد فوزه الكبير على مضيفه ساندهاوزن من الدرجة الثانية 4-1.

وحسم شالكه نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر النمساوي أليساندرو شويبف (38) والإيطالي دانيال كاليوري (43) والبرازيلي رونالدو رودريغيش "نالدو" (45+1)، وقلص الأميركي أندرو ووتن الفارق في الدقيقة 65، ثم أضاف الأوكراني يفغن كونوبليانكا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 71.

وعاد اينتراخت فرانكفورت ببطاقة التأهل من هانوفر بفوزه على مضيفه من الدرجة الثانية بهدفين لكل من طالب تواثا (62) والسويسري هاريس سيفيروفيتش (66) مقابل هدف للنمساوي مارتن هارنيك (57).

كما تأهل شبورتفرويند لوته (ثالثة) بفوزه على ضيفه ميونيخ 1860 (ثانية) بهدفين نظيفين سجلهما البولندي ياروسلاف ليندنر (28) وكيفن فرايبرغر (58).

ولحقت الأندية الأربعة بأندية بايرن ميونيخ حامل اللقب وهامبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وأرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية).