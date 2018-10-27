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دوري أبطال أوروبا
كأس آسيا 2019

إريكسون يتولى تدريب منتخب الفلبين

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سيتولى السويدي سفين-غوران إريكسون مدرب إنكلترا السابق قيادة منتخب الفلبين في كأس سوزوكي الشهر المقبل وكذلك في نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في الإمارات.

Reuters

ومن المنتظر أن يصل المدرب البالغ عمره 70 عاماً، والذي كان مرشحاً في الفترة الأخيرة لقيادة العراق والكاميرون، إلى الفلبين في غضون أيام قليلة لإقامة معسكر تدريبي قبل انطلاق كأس سوزوكي الإقليمية والتي تنطلق في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر.

وقال دان بالامي مدير منتخب الفلبين خلال جولة كأس سوزوكي في مانيلا اليوم السبت "واحد من أعظم المدربين في التاريخ المدرب سفين-جوران إريكسون سيتولى تدريب المنتخب في كأس سوزوكي وكأس آسيا".

وأضاف "أنا متأكد أنه سيمثل إضافة كبيرة للفريق وأنا متأكد أن اللاعبين سيتعلمون منه الكثير. سيعمل إلى جانب مدربنا سكوت كوبر".

وسيتولى إريكسون تدريب الفلبين بعد شهرين من استقالة تيري بوتشر من منصبه دون أن يقود أي مران تدريبي.

وستلعب الفلبين في كأس سوزوكي مع إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية قبل أن تشارك في كأس آسيا لأول مرة وتلعب في دور المجموعات إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وقرغيزستان ضمن المجموعة الثالثة.

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