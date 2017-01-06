قطر إكسون موبيل: موراي يضرب موعداً مع دجوكوفيتش في النهائي الحلم

بلغ البريطاني آندي موراي المباراة النهائية من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب بفوزه الجمعة على التشيكي توماس بيرديتش بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وأنهى موراي المجموعة الأولى 6-3 في 48 دقيقة والثانية 6-4 في 55 دقيقة.

وسيواجه موراي المصنف أول على البطولة الصربي نوفاك دجوكوفيتش للمرة الأولى في بطولة إكسون موبيل في نسختها الخامسة والعشرين، وهو ما سيضفي على المشهد الختامي رونقا واثارة سيما لعشاق الكرة الصفراء وجماهير البطولة.

وسيكون النهائي الحلم هو المواجهة رقم 36 بين المصنفين الأول والثاني على العالم، فسبق لدجوكوفيتش أن فاز في 24 مباراة سابقة بينما كانت الغلبة للبريطاني في 11مناسبة.

وحقق موراي حامل لقب البطولة عامي 2008 و2009 الفوز التاسع عشر له طيلة مشاركاته في بطولة قطر إكسون موبيل مقابل خسارتين، كما هو الفوز الحادي عشر له على حساب التشيكي بيرديتش خلال 17 مواجهة دارت بينهما في مختلف بطولات التنس.

كما هي المرة الرابعة التي يقصي فيها موراي منافسه التشيكي من نصف النهائي، اذ سبق أن تغلب عليه في بطولة ويمبلدون عام 2016 وبطولات ميامي وأستراليا المفتوحة عام 2015 و أميركا المفتوحة عام 2010.