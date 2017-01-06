قطر إكسون موبيل - موراي: أنا جاهز للاختبار الكبير

وقال البريطاني موراي خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى مباراته مع التشيكي توماس بيرديتش والتي أنهاها الجمعة لمصلحته 6-3 و6-4 في نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل لكرةالمضرب في نسختها الخامسة والعشرين: " أعتقد أنني قمت بالمهم وهو العبور الى المباراة النهائية.. بيرديتش لم يكن مختلفاً اليوم في المستوى هو دائماً ما يقدم مباريات جيدة وقوية".

وتحدث المصنف ثانياً على البطولة عن مواجهة السبت مع الصربي دجوكوفيتش صاحب المركز الثاني على لائحة المصنفين العالميين: "من جهتي، أعتقد أنني جاهز للاختبار الكبير غداً والذي سأواجه فيه منافساً من الحجم الكبير ..".

وتابع موراي حامل لقب بطولة قطر إكسون موبيل عامي 2008 و2009: "من المؤكد انه سيكون هناك ضغط كبير على اللاعبين.. في مثل هذه المباراة النهائية عليك أن تتأقلم مع جميع الظروف وأن تجد الطريقة المثلى لمواجهة دجوكوفيتش الذي بدوره يقوم بنفس الشي..".

وسيواجه موراي المصنف أول على البطولة الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب للمرة الأولى في بطولة قطر إكسون موبيل في نسختها الخامسة والعشرين.

وسيكون النهائي الحلم هو المواجهة رقم 36 بين المصنفين الأول والثاني على العالم، وسبق لدجوكوفيتش أن فاز في 24 مباراة سابقة بينما كانت الغلبة للبريطاني في 11مناسبة.