قطر إكسون موبيل: فيرداسكو يتأهل إلى ربع النهائي

تصوير: سامر الرجّال

أقصى الإسباني فيرناندو فيرداسكو منافسه البلجيكي دافيد غوفين المصنف رابعاً من الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بالفوز عليه 6-1 و7-6 (6-8) مواصلاً مشواره بثبات، على الرغم من معاناته في المجموعة الثانية وارتكابه العديد من الأخطاء وإضاعته للكثير من الكرات السهلة.

وكسر الإسباني بهذا الفوز التعادل الذي كان بين اللاعبين بعدما كان كل منهما فاز على الآخر في مباراتين. علماً أن فيرداسكو تفوق في بطولتي أستراليا المفتوحة، وماسترز مدريد في العام 2013، وغوفين في سينسيناتي 2015، ومونتي كارلو 2016.

وسيلعب فيرداسكو المصنف 42 عالمياً والبالغ من العمر 33 عاماً، في الدور ربع النهائي مع الفائز بين الكرواتي إيفو كارلوفيتش والروسي الشاب كارين خاشانوف أصغر لاعبي البطولة.