قطر إكسون موبيل - دجوكوفيتش: بداية جديدة نحو لقب أستراليا

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة: إنه السيناريو الأفضل قبل خوض بطولة أستراليا المفتوحة، لاسيما أنه أمام المصنف الأوّل ولقاء دام 3 ساعات، منافسة رائعة، وفوز ممتاز خلال مباراة ماراتونية ، إنه شيء إيجابي ولا شك أنه سيخدمني في أستراليا. كنت طبعاً أتمنى أن أنهي المباراة باكراً، لكنها كانت مباراة قوية.



إنها بداية الموسم فقط، وقد كانت أكثر من رائعةوأتمنى أن أحظى بموسم مميز وبوقت ممتع وبمزيد من الانتصارات.



وأبدى دجوكوفيتش إعجابه الشديد بالجمهور في الدوحة وبمدى التشجيع الذي لاقاه، شاكراً مؤازرته.