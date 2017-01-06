قطر إكسون موبيل - دجوكوفيتش: الظروف ساعدتني لبلوغ النهائي

وقال دجوكوفيتش في مؤتمر صحفي عقده بعد المباراة: "أنا سعيد جداً بعودتي في هذه المباراة بعدما كنت خاسراً، فيرناندو كان ممسكاً بالمباراة، على الرغم من البداية الجيدة لي فيها، فبعد تقدمي 4-2، استطاع كسب أربع أشواط متتالية ثم كسر أول إرسال لي في المجموعة الثانية وفاز بإرساله أي أنها تغلب علي في 6 أشواط متتالية وهو أمر بالغ الأهمية، وكان لعامل الرياح القوية دور فاعل في عدم تقديمنا أداءً أفضل.

وأضاف: سنحت لفيرناندو خمس فرص للتغلب علي والانتقال إلى النهائي، لكن الظروف خدمتني، لا أستطيع القول أنني أبليت جيداً أو أنه أخطاء، لكن الأمور جاءت بهذه الطريقة، وقد أخبروني بعد انتهاء المباراة أنها المرة الخامسة التي تحصل لي في تاريخي. أعتقد أنه في مثل هذه الأوقات أكثر ما نحتاج له هو الثقة بالنفس والقتال حتى أخر لحظة. وأعتقد أن كل ما فعلته هو القتال للفوز بالمباراة.

وتابع: كنت أقول لنفسي عندما كانت نتيجة الشوط الفاصل 6-2 لمصلحة فيرناندو وبعد الفوز بكل كرة، أنه علي الفوز بهذه النقطة، وأن كل شيء متعلق بها في مسيرتي، أنا هكذا دائماً في الأوقات المماثلة.

وحول شعوره بأن يخوض المباراة النهائية في أولى بطولات الموسم الجديد أمام المصنف الأول البريطاني أندي موراي قال: أن تلعب النهائي الأول في السنة الجديدة، هو أمر يعطيك ثقة هائلة، لاسيما أنك تلعب أمام أسماء كبيرة، والمباراة أمام أندي هو حلقة جديدة من سلسلة شيقة نشارك بها نحن الاثنين، وأعتقد أن مباراة نهائية بين الرقم واحد والرقم اثنين ستكون شيء رائع لنا وللجماهير.

وعن كلامه حول أنه يتمنى اللعب حتى سن كبير كما التشيكي راديك ستيبانيتش البالغ من العمر 38 عاماً: لما لا! سألعب لأكبر عمر ممكن، ربما 40 أو 41، أعدكم أنكم ستروني كثيراً في المستقبل.