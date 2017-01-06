قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش إلى المباراة النهائية

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً، إلى المباراة النهائية لبطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب، بعد فوزه على الإسباني فيرناندو فيرداسكو 4-6 و 7-6 (7-9) 6-3 وذلك في إطار سعيه للمحافظة على لقبه.

وهو الفوز الحادي عشر للصربي من أصل 12 مباراة خاضها على الأرض القطرية، فيما هي الخسارة الخامسة للإسباني المصنف 42 عالمياً مقابل 7 انتصارات.

وكان الصربي في طريقه لفقدان لقبه، بعدما وجد نفسه خاسراً للمجموعة الأولى، لكن الإسباني أضاع 5 فرص لحسم المباراة في الشوط الحاسم من المجموعة الثانية بعد تعادلهما بها 6-6، حيث تقدم 6-2 وكان بحاجة لنقطة واحدة للفوز لكن دجوكوفيتش خطفه منه وفاز به 9-7، ليفرض خوض مجموعة ثالثة نجح خلالها بكسر إرسال خصمه ومرتين، كما انه استغل أوّل فرصة (نقطة المباراة) أتيحت له للفوز بأفضل شكل ممكن لينهيها بعد ساعتين و24 دقيقة لعب.

وواصل الصربي تفوقه على خصمه الإسباني في المواجهات التي جمعت بينهما، إذ حقق الفوز التاسع مقابل أربع خسارات، علماً أن اللقاء الأخير بينهما كان في الدور الثاني من البطولة نفسها وفاز حينها دجوكوفيتش 6-2 و6-2 قبل أن يكمل طريقه ونحو النهائي يحرز اللقب.

وسبق لدجوكوفيتش أن فاز على فيرداسكو في كل من دور الـ16 من بطولة رولان غاروس الفرنسية 2007، والدور الأوّل لمدريد الإسبانية من العام نفسه، وربع النهائي في مونتي كارلو 2009، والدور نفسه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ذات العام الذي شهد أيضاً تفوق الصربي في ربع النهائي لدورة بيكين، الذي عاد وكرره في دور الـ16 لنسخة العام 2013، ثم في أستراليا المفتوحة في دور الـ32، وأخيراً في الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل في العام الماضي.

في حين كانت الأفضلية لفيرداسكو في أوّل لقاء جمع بين اللاعبين في العام 2005، وتحديداً في الدور الـ32 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثم في الدور نفسه لماسترز هامبورغ في ألمانيا 2006، ومن بعدها بأربع سنوات في الدور نصف النهائي لمونتي كارلو وفي الدور ربع النهائي لروما.

وسيقابل دجوكوفيتش في المباراة النهائية المصنف أولاً عالمياً البريطاني أندي موراي الفائز على التشيكي توماس بيرديتش المصنف عاشراً 6-3 و6-4.