قطر إكسون موبيل - دجوكوفيتش: أتمنى اللعب لفترة طويلة مثل ستيبانيك

تحدث الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعدفوزه على التشيكي راديك ستيبانيك، وتأهله إلى الدور نصف النهائي، عن مستواه في المباراة وحظوظه في المواجهة المقبلة مع الاسباني فرناندو فيرداسكو.

وقال المصنف الثاني على البطولة والعالم: "قدمت مستوى جيد رغم بعض الرياح التي هبت على الملعب.. حافظت على تركيزي طيلة المباراة خصوصاً عندما تمكن ستيبانيك الذي لعب بشكل جيد من كسر ارسالي في وقت كنت فيه متقدماً 4-1".

واعتبر دجوكوفيتش أن مواجهة ستيبانيك الذي يحترمه كثيراً جمعت بين المتعة والندية وقال: "اللعب ضد ستيبانيك يحمسك ويجبرك على تقديم أداء جيد مع المحافظة على المجهود لأن ستيبانك يمكنه أن يرفع الايقاع في كل وقت ويباغتك بأسلحته المتنوعة..".

وتابع الصربي: "ستيبانيك في عمر (38) وبهذا المستوى الشبابي يجعلني متحمس جداً لأنني أرغب في أن أكون بعد سنوات في نفس مستواه الفني والبدني".

وحول منافسه في نصف النهائي، الاسباني فرناندو فيرداسكو قال نوفاك: "تابعت مباراته مع البلجيكي دافيد غوفان، هو لاعب قوي بدنياً ويلعب بشكل مميز ..أعتقد أن مستواه تطور مقارنة بالموسم الماضي عندما تواجهنا في الدور الثاني وفزت عليه انذاك 6-2 و6-2.".

وأضاف: " اذا كان فيرداسكو في أفضل حالاته غداً، أعتقد أنه سيشكل عائقا كبيراً بالنسبة لي فهو لاعب جيد يملك أسلحة عديدة أبرزها ضربات الفورهاند والارسالات القوية..".