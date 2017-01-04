قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش يواجه ستيبانيك في ربع النهائي

وتأهل نوفاك دجوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية من البطولة إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل في نسختها الخامسة والعشرين والتي تستمر لغاية السابع من الشهر الحالي، بعد أن حسم الأربعاء مواجهته مع الأرجنتيني زيبالوس المصنف 71 على لائحة اللاعبين في العالم بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور الثاني.

وسيواجه دجوكوفيتش المصنف الثاني على العالم في ربع النهائي التشيكي راديك ستيبانيك الفائز بدوره على البلجيكي أرثر دي غريف المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2 اليوم.

ستيبانيك يدخل التاريخ

ببلوغه ربع النهائي، دخل التشيكي ستيبانيك المصنف 107 عالمياً تاريخ أكبر اللاعبين سناً بلغوا هذا الدور، حيث أصبح في سن الـ 38 ثاني أكبر لاعب يبلغ محطة ربع نهائي منذ انجاز المصنف أولاً على العالم سابقاً الأميركي جيمي كونورز عام 1995 عندما بلغ الدور ذاته وهو في الـ 42 من عمره وكان ذلك في بطولة هاله الألمانية.

ويتمنى ستيبانيك أن يواصل مشواره في البطولة، ولا يشهد نفس مصير كونورز الذي أقصي حينها من ربع النهائي على يد السويسري مارك روسيه حامل لقب البطولة عام 1995.