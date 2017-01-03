قطر إكسون موبيل: بيرديتش يضرب موعداً مع فيسلي بالدور الثاني

خطف التشيكي توماس بيرديتش (المصنف الثالث على البطولة) بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من النسخة الخامسة والعشرين لبطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب المقامة حالياً في الدوحة وتستمر حتى السابع من الشهر الحالي، بعد فوزه الثلاثاء على الإيطالي أليساندرو جياني بمجموعتين للاشيء في ختام منافسات الدور الأول.

واتسمت المجموعة الأولى بالندية بين التشيكي المصنف العاشر عالمياً والايطالي المصنف 128 والذي تمكن من كسب الشوط السادس ومعادلة النتيجة 6-6 بعد أن كان متأخراً 4-5 قبل أن يتمكن بيرديتش من الفوز بالمجموعة 7-6 (7-1).

وتواصل السجال بين اللاعبين في المجموعة الثانية قبل أن يكسر بيرديتش ارسال الإيطالي جياني في مناسبتين ويتقدم عليه 2-1 ثم 5-1و6-2.

ويلتقي بيرديتش في الدور الثاني مع مواطنه جيري فيسلي المتأهل في منافسات أمس على التركي أنيل يوكزيل بمجموعتين دون رد.