موراي يصل الدوحة باحثاً عن لقبه الثالث

تصوير: سامر الرجال

وأوقعت القرعة التي سحبت اليوم بالدوحة موراي في مواجهة سهلة، حيث يلتقي في الدور الأول مع الفرنسي جيريمي شاردي المصنف 69 على قائمة أفضل اللاعبين في العالم.

ويبحث موراي من خلال مشاركته في هذه البطولة عن لقبه الثالث بعد أن توج بلقبي عامي 2008-2009 توالياً.

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب في الموسم الماضي وصل الجمعة إلى الدوحة، وسيلعب دجوكوفيتش في الدور الأول مع الألماني يان لينارد شتروف المصنف 63 عالمياً.