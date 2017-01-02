قطر إكسون موبيل: موراي يودّع منافسات الزوجي

ودّع البريطاني أندي موراي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، المقامة في نسختها الخامسة والعشرين على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في الفترة بين الثاني والسابع من كانون الثاني/ يناير، من الدور الأوّل في مسابقة الزوجي، بخسارته مع زميله البولندي ماريوز فايرشتنبيرغ أمام الثنائي المؤلف من الإسباني دافيد ماريرو والصربي نيناد زيمونجيتش 2/6 و4/6.

وسيتواجه ماريرو - زيمونجيتش في الدور الثاني مع الثنائي الفائز من المباراة التي ستجمع بين البريطاني الآخر جامي موراي والبرازيلي برونو سواريز من جهة والقبرصي ماركوس بغداتيس والبولندي مارسين ماتكويسكي من جهة أخرى.

وفي مباراة ثاني فاز الثنائي البريطاني دومينيك اينغلوت والروماني فلورين ميرغيا على الروسيين كارين خاشانوف وأندريه كوزنيتسوف 6/ و6/3، وستكون مباراتهما المقبلة مع الفرنسيين جيريمي شاردي وفابريس مارتين اللذين فازا بدورهما على التونسي مالك الجزيري والقطري مبارك زايد 6/2 و6/3.