قطر إكسون موبيل: موراي ينجو من فخ ألماغرو ويبلغ المربع الذهبي

تصوير: سامر الرجّال

مرة جديدة حالف الحظ البريطاني أندي موراي المصنف أولاً، ونجا من الخروج من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب، بعد فوزه في الدور ربع النهائي على الإسباني نيكولاس ألماغرو 7-6 (4-7) و7-5.

ولم يأت فوز موراي سهلاً كما في المباراة السابقة إذ احتاج في المجموعة الأولى لشوط فاصل، فيما كان قاب قوسين أو أدنى من اللجوء إليه في المجموعة الثانية بعد تعادله في الشوط الثاني عشر منها 40/40 ثلاث مرات وحصول خصمة على أفضلية الفوز بالشوط مرة واحدة ينما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 6-5.

وهي المرة السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان وجها لوجه، حيث كانت الغلبة للبريطاني في أربع مواجهات، مقابل مرة للإسباني، كانت في بطولة رولان غاروس الفرنسية في العام 2008 حيث أخرجه من دور الـ32 بعد الفوز عليه 6-3 و6-7 و6-3 و7-5.

فيما كانت الأفضلية لموراي في الدور 32 لبطولة سنسناتي 2009 ، ودور الـ16 لبطولة إنديان ويلز الأميركية 2010، وربع نهائي أولمبياد لندن 2012، والدور 32 لبطولة مدريد الإسبانية.

وسيلعب موراي في نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين التشيكي توماس بيرديتش والفرنسي جو - ويلفريد تسونغا.