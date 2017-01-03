قطر إكسون موبيل: موراي يعبر إلى الدور الثاني

نجح المصنف الأوّل عالمياً البريطاني أندي موراي في أوّل اختبار له في العام 2017 على الصعيد الفردي، بفوزه في أولى مبارياته في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بعد فوزه على على الفرنسي جيريمي شاردي 6-0 و7-6 (2-7).

وكان موراي قد غادر بالأمس الاثنين منافسات الزوجي بعد خسارته مع زميله البولندي ماريوز فايرشتنبيرغ أمام الثنائي المؤلف من الإسباني دافيد ماريرو والصربي نيناد زيمونجيتش 2/6 و4/6.

نجح متصدّر التصنيف العالمي أن يحسم المجموعة الأولى بسهولة 6-0 قبل أن يصطدم بمنافسه في المجموعة الثانية والذي كاد أن يعادل النتيجة ويفوز بالمجموعة الثانية، لكن اللاعب رقم واحد عالمياً عرف كيف يستغل أخطاء منافسه ويفوز بالشوط الفاصل 7-2 بعدما تعادلا 6-6.

وسوف يلعب موراي في الدور الثاني مع النمساوي جيرالد ميلزير الفائز بدوره على الفرنسي بول - هنري ماثيو 6-7 و6-3 و6-2.