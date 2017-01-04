قطر إكسون موبيل - موراي: ميلزر أرهقني

تصوير: سامر الرجال

رأى المنصف أوّلاً البريطاني أندي موراي أن منافسه النمساوي جيرالد ميلزر قدم مباراة مميزة، أرقه خلاله لما يتميز به من دقة وإصرار على الفوز بكل إرسال مهماً كان الثمن.

وقال موراي خلال مؤتمر صحفي عقده إثر فوزه بالمباراة التي جمعته مع ميلرز في الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل 7-6 و7-5: المباراة كانت قوية جداً، و جيرالد يتمتع بقوة وعزيمة، وهو قدم مستوى رائع ويمكن القول أنه اتعبني لدقته في الإرسال والتسديد، ولإصرار على الفوز بعد إرسال ونقطة.

وأضاف: مباراة اليوم كانت أصعب من المباراة الأولى، رغم أن جيريمي (شاردي) قدم أيضاً مباراة رائعة. لكن جيرالد كان مميزاً اليوم وفعل ما بوسعه ليفوز، لكنني نجحت بكسر إرساله مرتين وفزت بالمباراة.

وحول الفارق بين كونه يلعب وهو متصدّر التصنيف العالمي أو في أي مركز آخر قال: لا أجد فارقاً، ففي أي مركز يكون طموحي هو الفوز والوصول إلى اللقب، والحصول على مزيد منها دائماً. قد يكون محفزاً للعب بضراوة أكثر وأن تقاتل للفوز، لكنني لا أجد رابطاً فعلياً يجعلني أبدل من لعبي. لا اعتقد أنني أتغيير ان كنت أولاً أو ثانياً أو ثالثاً أو في أي مركز اخر.