قطر إكسون موبيل - موراي: لم أقدم أفضل لعب لدي بعد

وقال موراي بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب رداً على سؤال حول نجاته مرة جديدة من الخسارة وفوزه بالمباراة بعد خوضه جولتين فاز بهما بالشوط السابع: "كانت مباراة غاية في الصعوبة ( أمام الإسباني نيكولاس ألماغرو 7-6 و7-5)، وهي المرة الثالثة في هذه البطولة التي أخوض فيها مباراة صعبة، بالإضافة إلى ذلك عوامل عديدة لم تساعدني على تقديم مباراة أفضل، لاسيما ظروف المناخ الصعبة حيث أن الرياح كانت شديدة، ونيكولاس لم يكن بالخصم السهل، بل على العكس كان خصماً صعباً.

وأضاف: سنحت لي فرصة كثر إرساله أكثر من مرة لكنني لم أنجح باستغلاله وهو كان في كل مرة يعود ويصحح الخطأ.

وحول من يفضل أن يواجه في الدور نصف النهائي بين التشيكي توماس بيرديتش والفرنسي جو - ويلفريد تسونغا قال: كلهما جيد ولكل منهما طريقة لعب مختلفة ليس لدي أفضلية لواحد على الثاني في المحصلة النهائية سأخوض مباراة جديدة في مواجهة واحد من أفضل اللاعبين إن كان توماس أو جو.