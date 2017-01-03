قطر إكسون موبيل- موراي: شاردي سهل مأموريتي

وقال موراي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هو الفوز الأول في بداية هذا الموسم واكيد أنه سيكون محفزاً لي بقية البطولة".

وأشار المصنف أول على العالم إلى أن فوزه بالمجموعة الأولى على شادري مهد له الطريق للفوز في الثانية والمباراة، وقال: "أعتقد أن شاردي لم يلعب بالشكل الجيد في المجموعة الأولى مما أكسبني ثقة أكبر و استطعت الفوز بنتيجة 6-0".

واضاف: "من جهتي كنت راض عن آدائي، كانت ضرباتي وارسالاتي دقيقة ولم تكن هناك اضاعة كبيرة للنقاط".

وتابع موراي: "شاردي كان أفضل في المجموعة الثانية...لقد كان أكثر شراسة وقاتل على كل نقطة لذلك كان الفوز بالمجموعة الثانية صعباً نوعاً ما".

وحول منافسه المقبل النمساوي يورجن ميلتسر (26 عاماً) والمصنف 68 على العالم قال موراي: "لا لا أعرف عنه الكثير ... لم أواجهه سابقاً لكنني شاهدته لبعض دقائق وهو يلعب مباراة في بطولة موينيخ قبل سنوات".

وواصل: "أعتقد أنه بلغ ربع النهائي البطولة حينها...هذا ما أعرفه..".