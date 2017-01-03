قطر إكسون موبيل: موراي - سواريز ينجحان في أوّل اختبار

تصوير: سامر الرجال

فاز الثنائي لمصنف أوّلاً في فئة الزوجي المؤلف من البريطاني جامي موراي والبرازيلي برونو سواريز على القبرصي ماركوس بغداتيس والبولندي مارسين ماتكوفسكي 6-3 و6-1، ليتأهلا إلى الدور الثاني بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي.

وسيلعب الثنائي الفائز مع الإسباني دافيد ماريرو ونيناد زيمونجيتش اللذين فازا الاثنين على البريطاني أندي موراي وزميله البولندي ماريوز فايرشتينبرغ 6-2 و6-4.

وغادر الثنائي القطري جبور محمد علي مطوع وموسى شنان زايد المشارك ببطاقة دعوة، البطولة من الدور الأوّل بعد خسارتهما أمام الثنائي المكون من الهولندي روبين هاس والألماني فيليب بيتزشنير 3-6 و 1-6.

وسوف يخوض الثنائي الفائز غمار الدور الثاني في مواجهة الكندي فاسيك بوسبسيل والتشيكي راديك شتيبانيك الفائزان على الإيطالي باولو لورينزو والألماني فلوريان ماير 6-3 و6-4.

وتمكن الثنائي الإسباني نيكولاس ألميغرو وفيرناندو فيرداسكو على الكرواتي مايت بافيتش والنمساوي ألكسندر بييا 7-6 (3-7) و5-7 و10-7. وسيلعبان في الدور الثاني مع الأرجنتيني فاكوندو باغنيس والتشيكي جيري فيسيلي الفائزين على الألمانيين فيليب كولشرايبير وجان - لينارد ستراف 6-4 و7-6.