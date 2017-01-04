قطر إكسون موبيل: مواجهة صعبة لبيرديتش وتسونغا في ربع النهائي

تصوير: سامر الرجال

بلغ التشيكي توماس بيرديتش ربع نهائي النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب المقامة حالياً في الدوحة و تستمر لغاية 7 كانون الثاني/يناير المقبل بعد فوزه بصعوبة على مواطنه جيري فيسلي بمجموعتين لواحدة 7-6 (7-5)و 1-6 و6-1في منافسات الدور الثاني الأربعاء.

وواجه برديتش المصنف 10 مقاومة كبيرة من مواطنه فيسلي في المجموعة الأولى وبلغت النتيجة 6-6 قبل أن يحسم برديتش الأمر في الشوط الفاصل 7-5 والمجموعة لمصلحته 7-6.

وفي المجموعة الثانية انتفض فيسلي المصنف 55 على العالم وحسمها بسهولة 6-1، لكن برديتش رقم 3 في بطولة قطر إكسون موبيل، استعان بخبرته في المجموعة الثالثة واستطاع أن ينهيها بسرعة بنتيجة 6-1سيما مع تراجع أداء فيسلي.

وهو الفوز الرابع لبيرديتش على فيسلي في مجموع المواجهات الأربعة التي جمعت بينهما، ففي العام المنقضي تغلب عليه في مناسبتين ببطولة تشينزن الصينية عامي 2015 و2016 وويمبلدون عام 2016.

وسيواجه بيرديتش المصنف ثالثاً على البطولة في ربع النهائي الفرنسي جو ويلفريد تسونغا (المصنف خامساً على البطولة) والفائز على الألماني داستن براون بسهولة 6-1و6-3.