قطر إكسون موبيل: كارلوفيتش يفوز ويقابل خاشانوف

تصوير: سامر الرجال

تأهل الكرواتي إيفو كارلوفيتش المصنف سادساً إلى الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والبالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بفوزه على الأوكراني ايلاي مارتشينكو بصعوبة 7-6 (5-7) و7-6 (0-7).

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان خلال مسيرتهما وكان الفوز في لقائهما الأول أيضاً لمصلحة الكرواتي الذي فاز بالصعوبة نفسها 7-6 و 6-7 و6-4، وذلك خلال الدور الـ32 من دورة نيوبورت الأميركية.

وسوف يلعب كارلوفيتش في الدور الثاني مع الروسي كارين خاشانوف الفائز بسهولة على القطري مبارك شنان زايد المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-3.

ويعتبر خاشانوف (20 عاماً) أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة.