قطر إكسون موبيل: فيسلي يعبر إلى الدور الثاني

تأهل التشيكي جيري فيسلي إلى الدور الثاني من بطولة "قطر إكسون موبيل" المفتوحة لتنس للرجال التي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش من الفترة بين 2 كانون الثاني/يناير وحتى السابع من الشهر ذاته.

وفاز فيسلي المصنف 55 عالمياً على منافسه التركي أنيل يوكزيل المشارك في هذه البطولة ببطاقة استثنائية بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3 في منافسات الدور 32.

وسيصطدم فيسلي في الدور المقبل مع التشيكي توماس بردييتش المصنف عاشراً والمتأهل مباشرة إلى الدور الثاني.

وكان بيردييتش بلغ نصف نهائي المسابقة العام الماضي.

وفي مباراة ثانية، بلغ الألماني داستن براون الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-1 و 6-7 (2-7) و 6-4.

وسيواجه الألماني براون في الدور الثاني الفائز من مواجهة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا و الروسي أندري كوزنتسوف.