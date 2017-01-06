قطر إكسون موبيل- فيرداسكو: فقدان الثقة سبب خسارتي

وقال فيرداسكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: "شعر بخيبة أمل كبيرة لعدم الوصول إلى المباراة النهايئة رغم أن جميع مفاتيحها كانت بيدي... لكنني عندما أنظر إلى حجم المنافس أدرك أن الأمر لم يكن سهلاً بالمرة".

وأضاف الإسباني: "خسرت أمام المصنف الثاني على العالم والبطولة.. نوفاك لاعب مهم جداً، وكان منافساً قوياً ولا يستسلم".

وأردف الاسباني المصنف 42 عالمياً بقوله: "كنت على وشك الفوز.. حاولت فعل كل شي من أجل تحقيق ذلك لكن هناك كثير من الأمور لم تسر بالشكل الجيد سيما في نقاط الشوط الأخير من المجموعة الثانية..".

وأكد فيرداسكو أنه فقد تركيزه وأيضاً الثقة مما سمح لدجوكوفيتش بالعودة في الشوط الحاسم من 6-2 الى 7-6 ويفوز بالمجموعة الثانية التي كانت منعرجاً للمباراة.

وقال فيردساكو: "لقد تفاقمت الأمور في الشوط الحاسم .. خسرت النقاط بسهولة ولم يكن بوسعي أن أفعل أي شيئاً.. حاولت جاهداً في المجموعة الثالثة أن أعود للمباراة لكنني كنت محبطا للغاية وازادد ارتباكي الذي أوصلني لمرحلة الاحباط..".

وحول مشاركته في بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب قال فيرداسكو: "قمت ببطولة جيدة وانا راض عن مستواي وسعيد بطريقة لعبي رغم أنني لم أكمل المشوار لنهايته.. علي الآن طي الصفحة والتفكير في المستقبل و انتظار مشاركتي في البطولات المقبلة..".

وفي الأخير عبر فيرداسكو عن سعادته بالمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من هذه البطولة وقال: "الدوحة بلد مهم بالنسة لي.. جئت الى هنا منذ عام 2005 وأملك علاقات جيدة خاصة مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد القطري للتنس واللجنة العليا المنظمة للبطولة ناصر الخليفي ومدير البطولة كريم العلمي".