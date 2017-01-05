قطر إكسون موبيل: فيرداسكو إلى المربع الذهبي

حجز الإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف 42 عالمياً مقعداً له في نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب في نسختها الخامسة والعشرين والمستمرة منافساتها على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش لغاية السابع من الشهر الحالي.

واحتاج فيرداسكو لنحو ساعة ونصف الساعة لتحقيق الفوز على الكرواتي إيفو كارلوفيتش المصنف سادساً (على البطولة) 6-2 و7-5.

واستغرقت المجموعة الأولى التي حسمها فيرداسكو لمصلحته 6-2 زمناً قدره 32 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، أبان كارلوفيتش (20 على العالم) وصاحب الارسالات الساحقة والمباشرة (13 إرسالاً في المباراة) استماتة كبيرة، فتقدم 1-0 و2-1، ومن ثم 3-2، وعادل الإسباني النتيجة 3-3 لكن كارلوفيتش عاد مجدداً في المقدمة بعدأن كسر ارسال الاسباني 4-3.

ورغبة منه في كسب النقاط سريعاً وحسم المجموعة، وقع الكرواتي في فخ التسرع الذي أوقعه في أخطاء عديدة، جعلت الاسباني يعادل النتيجة 5-5 و ثم 6-6 قبل أن يحسمها 7-5 في مجموعة دامت 52 دقيقة.

وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها فيرداسكو على كارلوفيتش من مجموع سبع مواجهات سابقة.