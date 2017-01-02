قطر إكسون موبيل: غياب الانسجام سبب خسارة الثنائي الجزيري وشنان

عبر التونسي مالك الجزيري عن أسفه لخروجه من الدور الأول من منافسات الزوجي في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل لتنس الرجال بعد خسارته الإثنين مع زميله القطري مبارك شنان ضد الثنائي الفرنسي جيريمي شاردي وفابريس مارتين 2-6و 3-6.

وقال الجزيري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة ضد ثنائي فرنسي قدم مستوى مميزاً... لأول مرة ألعب إلى جانب القطري مبارك شنان ولذلك افتقدنا للانسجام في هذه المباراة وقد خسرنا عديد الارسالات مما تسبب في هزيمتنا".

ويراهن الجزيري في هذه البطولة على مواجهة الثلاثاء أمام الألماني فيليب كولشرايبر في الدور الأول من منافسات الفردي ، وقال المصنف رقم 58 عالمياً : "صحيح أنني خسرت في مسابقة الزوجي لكن اعتبر أنها كانت مباراة مهمة بالنسبة لي اختبرت فيها مدى جاهزيتي البدنية والتكتيكة".

وقال مالك: "لم ألعب منذ شهرين، وأحاول مع مدربي الفرنسي كريستوف فريز الرفع من الأداء وتفادي بعض الأخطاء التي وقعت فيها في المباريات السابقة".

وختم الجزيري بقوله: "عليّ التركيز أكثر على الجانب التكتيكي خاصة وأن المباراة مع كولشرايبر ستكون تكتيكية بامتياز وسأسعى جاهداً للتغلب عليه".