قطر إكسون موبيل
beIN SPORTS

قطر إكسون موبيل: عروض مبهرة في الحفل الختامي

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شهد الحفل الختامي للبطولة عروضاً مبهرة تضمنت شريط فيديو مسجل يستعرض فيه الأبطال السابقون للبطولة ترافقه لوحات ضوئية رائعة استخدمت فيها تقنيات تكنولويجة عالية.

تصوير: سامر الرجال

وتخلل العرض لوحات تراثية تبرز التراث القطري من لباس وأنشطة حرفية وعروض رقص على أنغام  موسيقى بعض العازفين.

 وجسد العرض العديد من الصور الجميلة بإستخدام الأضواء و التقنيات التكنولوجية العالية و لاقى تجاوباً كبيراً من الجماهير الحاضرة التي تفاعلت مع العرض بشكل جميل.

كما جرى خلال الحفل استعراض شخصيات تجسد ملامح جميع اللاعبين المتوجين بألقاب البطولة بطريقة تبرز ملامحهم الحقيقية.

 
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