قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش يدوّن اسمه من جديد على لائحة الأبطال

بولبابة الهرابي

تصوير: سامر الرجال

نال الصربي نوفاك دجوكوفيتش شرف الحصول على لقب النسخة الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) من بطول قطر إكسون موبيل لكرة المضرب.

وهو اللقب الثاني لدجوكوفيتش على التوالي ليعادل بذلك رقم البريطاني موراي والسويدي ستيفان إيدبيرغ برصيد لقبين اثنين.

كما يملك التشيكي بيتر كوردا لقبين في هذه البطولة لكنه حصل عليهما منفصلين 1996 و1998.

النسخة الأولى: حصد الألماني بوريس بيكر باكورة الموسم الأول من بطولات التنس المحترفين بمدينة الدوحة.

وفاز بيكر في النهائي على الكرواتي جوران إيفانسفيتش بنتيجة 7-6 4-6 7-5.

النسخة الأولى: عوض السويدي ستيفان إيدبيرغ خسارته في نصف النهائي أمام الألماني بوريس بيكر عام 1993، وتوج بلقب البطولة في موسمها الثاني عام 1994، بتغلبه في المباراة النهائية على الهولندي بول هارهويس بنتيجة 6-3 6-2.

النسخة الثالثة: عام 1995 تغير مسمى البطولة بعد ابرام شراكة مع شركة إكسون موبيل، واعتلى السويدي ستيفان إيدبيرغ مجدداً منصة التميز، وأقصى في طريقه نحو اللقب الثاني له على التوالي، اللاعب المغربي كريم العلمي المدير الحالي لبطولة قطر إكسون موبيل في ربع النهائي، ثم الفرنسي هينري لاكونتي في نصف النهائي قبل فوزه على مواطنه ماغنوس لارسون في المباراة النهائية 7-6 (4) 6-1.

وفاز أيضاً إيدبيرغ مع لارسون بلقب الزوجي.

النسخة الرابعة: عام 1996، جاء الدور على التشيكي بيتر كوردا ليرفع لقب البطولة بعد تغلبه في النهائي على المغربي يونس العيناوي المشارك ببطاقة دعوة 7-6 و2-6 و7-6.

النسخة الخامسة: تغلب الأميركي جيم كورير على البريطاني تيم هينمان في المباراة النهائية عام 1997 التي شهدت منافسة شرسة سيما في المجموعتين الأولى والثانية، وآلت فيهما الكلمة للأميركي بنتيجة 7-5 (7-6) و6-2.

النسخة السادسة: اعتلى التشيكي بيتر كوردا من جديد منصة الإمتياز عام 1998 بفوزه على الفرنسي فابريس سانتورو في النهائي.

النسخة السابعة: عام 1999، توج الألماني راينر شوتلر باللقب بعد أن تجاوز في النهائي البريطاني تيم هينمان بمجموعتين دون رد.

النسخة الثامنة: عام 2000، فاز الفرنسي فابريس سانتورو باللقب بعد انسحاب الألماني راينر شوتلر في المجموعة الثالثة التي كان فيها الفرنسي متقدماً 3-0.

واستمر سانتورو في المشاركة ببطولة قطر إكسون موبيل في السنوات التالية ليصل عدد مشاركاته إلى 9 مشاركات.

النسخة التاسعة: شهدت البطولة عام 2002 انجازاً استثنائياً دونه المغربي يونس العيناوي الذي بات أول عربي يحقق اللقب بعد تفوقه في النهائي على الاسباني فيليكس مانتيلا بنتيجة 4-6 6-2 و6-2.

النسخة العاشرة: نال لقب هذه النسخة النمساوي ستيفن كوبيك عام 2003.

النسخة الحادية عشرة: و2004 و2007، والفرنسي نيكولا إسكوديه والكرواتي إيفان ليوبيسيتش.

النسخة الثانية عشرة: استطاع الفرنسي نيكولا إسكوديه الظفر باللقب عام 2004 عقب تغلبه في المباراة الختامية على الكرواتي إيفان ليوبيسيتش بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6.

النسختان الثالثة عشرة والرابعة عشرة: حصل السويسري روجيه فيدرر على اللقبين بفوزه عام 2005 على الكرواتي إيفان ليوبيسيتش وعلى الفرنسي غايل مونفيس عام 2006.

النسخة الخامسة عشرة: بعد أن خسر نهائيين على التوالي عامي 2004 و2005، ابستم الحظ للكرواتي إيفان ليوبيسيتش، وشرب من عين البطولة أخيراً وحمل كأسها الغالي على حساب البريطاني أندي موراي.

النسختان السادسة عشرة والسابعة عشرة: خسارة نهائي النسخة الماضية أمام الكرواتي إيفان ليوبيسيتش لم تثني البريطاني آندي موراي عن معاودة المشاركة في البطولة عام 2008 وعانق خلالها اللقب بفوزه في المباراة الأخيرة على السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

واحتفظ البريطاني موراي المصنف أول على العالم حالياً، على لقبه عام 2009 وفاز على حساب الأميركي اندي روديك بمجموعيتن دون رد.

النسخة الثامنة عشرة: سجل الروسي نيكولاي دافيدينكو اسمه في خانة الأبطال بتتويجه بلقب عام 2010.

النسخة التاسعة عشرة: في عام 2011، ترك السويسري روجيه فيدرر بصمته بتحقيقه اللقب الثالث له في هذه البطولة وهو رقم قياسي.

النسخة العشرون: ذهب اللقب عام 2012 للفرنسي جو ويلفريد تسونغا افائز في نهائي فرنسي خالص على مواطنه غايل مونفيس 7-5 و6-3.

النسخة الحادية والعشرون: حمل الفرنسي ريشارد غاسكيه المشعل عن مواطنه تسونغا حامل لقب النسخة السابقة ورفع كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه حارماً الروسي نيكولاي دافيدينكو من لقبه الثاني.

النسخة الثانية والعشرون: عام 2014 شهد النهائي تنافساً محتدماً بين الاسباني رافييل نادال والفرنسي غايل مونفيس الذي خاض حينها النهائي الثالث له في البطولة دون أن يحالفه الحظ في الظفر باللقب.

النسخة الثالثة والعشرون: اسباني آخر يضيف اسمه في سجلات الفائزين باللقب وهو دافيد فيرر الذي تغلب في النهائي عام 2015 على التشيكي توماس بيرديتش 6-4 و7-5.

النسخة الرابعة والعشرون: في العام الماضي حصد الصربي نوافك دجوكوفيتش أول لقب له في بطولة قطر إكسون موبيل عندما فرض هيمنته في المباراة النهائية على الاسباني رافييل نادال حامل لقب نسخة 2014 وفاز عليه 6-1و 6-2.